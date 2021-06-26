На поточному чемпіонаті Європи вже відбулося вдосталь знакових подій. Одна з них – ювілейний гол австрійця Міхаеля Грегоріча, що виявився 700-м на Євро. Футбол 24 за підтримки "HLIBNY DAR" пригадує пам’ятні голи, які ввійшли в історію континентальної першості.

1 – Мілан Галіч (Югославія – Франція 5:4, 1960)

Як відомо, прем’єрний чемпіонат офіційно розпочався з півфіналів. У найбільш результативному поєдинку в історії Євро рахунок було відкрито вже на 11-й хвилині. Югослав Мілан Галіч з белградського Партизану відважився на дальній удар і не залишив шансів Жоржу Ламья.

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100 – Ален Жиресс (Франція – Бельгія 5:0, 1984)

З моменту першого взяття воріт на Євро минуло 24 роки. Чемпіонат імені Мішеля Платіні запам’ятався сотим голом в історії Євро. На груповому етапі Франція відзначилася 9 разів і одразу 7 влучних ударів записав до активу майбутній найкращий бомбардир. Лише Луїс Фернандес та Ален Жиресс спромоглися потіснити прізвище партнера на табло стадіону в Нанті, де французи знищили Бельгію 5:0. Гол майбутнього тренера збірної Грузії у ворота Жан-Марі Пфаффа виявився ювілейним.

500 – Хаві (Іспанія – Росія 3:0, 2008)

Минає ще 24 роки. У півфіналі Євро-2008 іспанці громлять суперника. На 50-й хвилині початок перемозі поклав Хаві, який ідеально скоригував удар Андреса Іньєсти. Після цього росіяни посипалися і пропустили ще двічі. Минуло три дні і команда Луїса Арагонеса здолала у фіналі Німеччину 1:0. Той гол Росії залишився єдиним для Хаві на Євро-2008 (і взагалі на всіх чемпіонах Європи), однак це не завадило йому стати найкращим гравцем турніру.

700 – Міхаель Грегоріч (Австрія – Північна Македонія, 2020)

Суперники по групі української національної команди з’ясовували стосунки в Бухаресті. Матч наближався до завершення, а на табло горіли "одиниці" – такий розвиток подій зовсім не влаштовував Австрію. На 58-й хвилині на поле вийшов Міхаель Грегоріч, а рівно через 20 хвилин нападник Аугсбурга приніс своїй команді перемогу.

Український слід

На груповому етапі Євро-2008 в австрійському Клагенфурті зійшлися Хорватія та Німеччина. "Картаті" виграли 2:1, а відкрив рахунок у тому поєдинку Даріо Срна. Гол футболіста донецького Шахтаря став 450-м за ліком в історії Євро.

Рекордсмен



Карагуніс забиває Росії / Фото Reuters

Лише один футболіст зумів двічі потрапити у реєстр авторів ювілейних голів. Грек Георгіос Карагуніс є творцем найшвидшого гола у матчах-відкриття Євро. Сталося це у 2004-му на 7-й хвилині протистояння Греції та Португалії. Виявилося, що цей м’яч став 350-м в історії турнірів. Минуло вісім років і Карагуніс забив 550-й гол на Євро. Греція мінімально перемогла Росію (1:0) завдяки влучному удару свого лідера.