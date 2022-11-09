В среду, 9 ноября, ровенский Верес встретится с донецким Шахтером. Поединок 12-го тура УПЛ состоится на "Арене Львов" в 15:00.

Текущая форма

Безусловным фаворитом противостояния во Львове выглядит Шахтер. Дончане продолжают свою беспроигрышную серию в Премьер-лиге, которая насчитывает 24 поединка (при этом 20 побед).

Parimatch Ukraine оценивает шансы "горняков" на очередной успех, как очень высокие – 1,37. Триумф Вереса в среду станет громкой сенсацией – 8,70. Коэффициент на ничью – 4,80.

Для ровенчан наступает трудный и ответственный период. В течение следующих 10 дней подопечных Юрия Вирта ждет серьезный квест – три встречи с командами, которые находятся в верхней части турнирной таблицы: Шахтер (2 место), Александрия (4 место) и Динамо (6 место). Собственно, высоко взлетел и сам Верес (5 ступенька). Поэтому ровенчане должны доказывать, что находятся в еврокубковой зоне не случайно.

В предыдущем туре "красно-черным" удалось это сделать. Выездная победа над Металлистом 1925 оказалась очень убедительной – 4:1. Хотя до этого ребята Вирта забуксовали – поражение Заре (0:1) и Колосу (0:2).

После неудачи в игре с Александрией в 10-м туре (ничья 2:2) "горняки" полностью реабилитировались в субботу, разгромив Ингулец 3:0. Дублем в этой встрече отличился Даниил Сикан, существенно обостривший бомбардирскую гонку в УПЛ. У Сикана, Довбика и Прядуна по 6 голов и это трио пытается догнать лидера Виталия Буяльского, у которого 8 результативных ударов.

История противостояний

Впервые Верес и Шахтер встретились 30 лет назад – в октябре 1992-го в рамках второго чемпионата Украины. Всего между этими командами в украинском первенстве было сыграно 11 поединков – только в одном из них ровенчане праздновали победу (в далеком 1993-м) и 9 раз уступили.

В минувшем сезоне Шахтер разгромил Верес со счетом 4:1.

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Кадровая ситуация

К ранее травмированным Виктору Корниенко и Мариану Шведу на прошлой неделе добавился Александр Зубков. На пресс-конференции Игор Йовичевич установил своеобразный дедлайн – до конца календарного года он точно не сыграет.

Последние два поединка Вереса пропустил Геннадий Пасич. Вероятно, у одного из ровенских братьев повреждение. Официально клуб о травме Геннадия не сообщал.

Ориентировочные составы

Верес: Когут – Гагун, Вовченко, Мирошник, Е. Пасич – Кучеров, Клец, Дахновский, С. Шарай, В. Шарай – Гайдучик.

Шахтер: Трубин – Матвиенко, Кривцов, Бондарь, Михайличенко – Петряк, Судаков, Степаненко, Назарина, Мудрик – Сикан.

Арбитры

Главный рефери – Анатолий Абдула (Харьков), асситенты: Евгений Петраков (Киев) и Сергей Приступа (Черкасская область), четвертый рефери – Андрей Коваленко (Полтава).