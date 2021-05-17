Нередко высокая цена ошибки негативно влияет на ход событий на поле – излишняя осторожность, игра от обороны и отказ от атакующего футбола являются традиционными признаками решающих матчей на больших турнирах. Впрочем, в истории чемпионатов Европы хватало отчаянных битв с безумными развязками и массой голов. Футбол 24 вспоминает наиболее результативные поединки Евро при партнерской поддержке "HLIBNY DAR".

Франция – Югославия 4:5

полуфинал ЧЕ-1960

Голы: Венсан 12, Отт 43, 62, Висньески 53 – Галич 11, Жанетич 55, Кнеж 75, Еркович 78, 79.

Исторический первый матч чемпионатов Европы принято считать одним из самых драматических и напряженных за более чем полувековую историю проведения турнира. Эпоха сверхрезультативного футбола нашла особенно яркое отражение в премьерном поединке в летописи Евро. Французы без травмированных Раймона Копы и Жюста Фонтена на домашнем "Парк де Пренс" контролировали игру, побеждали 4:2 и мыслями, видимо, уже находились в финале. Однако за пять минут умудрились трижды пропустить и пережили настоящую трагедию. Героем встречи стал нападающий загребского Динамо Дражен Еркович. Через четыре дня в финале югославов не спас и он – торжествовала сборная СССР с киевским динамовцем Юрием Войновым.

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Югославия – Испания 3:4

групповой этап ЧЕ-2000

Голы: Милошевич 30, Говедарица 50, Комленович 75 – Альфонсо Перес 38, 90+5, Мунитис 51, Мендьета 90+2 (пен).

Сразу в четырех матчах в истории турнира было забито по семь голов. И снова среди антирекордсменом сборная Югославии. Заключительный поединок группового этапа Евро-2000 оказался особенным еще и потому, что обе сборные сумели пробиться в четвертьфинал (все благодаря "нулям" в параллельной встрече Норвегии и Словении). Балканцы трижды (!) вели в счете, однако каждый раз теряли преимущество.

А квинтэссенцией провала стали два пропущенных гола в компенсированное время. К 90-й минуте команда Хосе Антонио Камачо оставалась за бортом турнира. Последние мгновения этого противостояния – достойные экранизации. Здесь и нарисованный пенальти Абелардо, и суета Гвардиолы перед финальным штурмом, и эпохальный удар Альфонсо (потом Мендьета назовет партнера "гением"). Представьте эмоции югославов, которые после трагического поражения, узнали результат матча Норвегии и тоже взялись праздновать вслед за испанцами.

Нидерланды – Югославия 6:1

четвертьфинал ЧЕ-2000

Голы: Клюйверт 24, 38, 54, Говедарица 51 (автогол), Овермарс 78, 90 – Милошевич 90.

Пройдет всего четыре дня и команда Вуядина Бошкова снова войдет в историю. Менее чем за час игрового времени югославы попадут под каток. Все четыре гола организовал Патрик Клюйверт, который к чистому хет-трику добавил активное содействие в эпизоде с автоголом. В конце встречи дубль оформил Овермарс, а позор югославов подсластил Саво Милошевич. Лидер балканцев отличился пятым голом на турнире – в итоге именно Милошевич и Клюйверт поделят звание лучшего бомбардира Евро-2000.

Франция – Исландия 5:2

четвертьфинал ЧЕ-2016

Голы: Жиру 12, 59, Погба 20, Пайет 43, Гризманн 45 – Сигторссон 56, Б. Бьярнасон 84.

Сенсационные скандинавы, на предыдущей стадии выбившие из борьбы Англию, разгромно уступили на "Стад де Франс" – болезненные 4:0 еще в первом тайме. Как ни старались исландцы навязать борьбу, однако хозяева турнира не собирались сбавлять темп. Четвертый гол на чемпионате стал очередным кирпичом для Антуана Гризманна в формировании звания лучшего бомбардира ЧЕ. Еще два гола он забьет в полуфинале.

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Также в летописи чемпионатов Европы можем найти еще шесть поединков, в которых было забито по шесть голов. И опять без югославов никуда. В 1976-м балканцы проиграли ФРГ 2:4, а поединок запомнился премьерным хет-триком в истории турниров – оформил его Дитер Мюллер. На вышеупомянутом Евро-2000 Югославия провела еще один памятный поединок со Словенией, который завершился вничью 3:3. В это трудно поверить, но по состоянию на 67-м минуту ребята Бошкова "горели" 0:3, играя в меньшинстве после удаления Синиши Михайловича.

Бекхэм и Руни / Фото 90min.com

В 1996-м Чехия и Россия устроили качели – 3:3. Сначала команда Душана Угрина вела 2:0, но в итоге только на 88-й минуте спаслась от поражения. На том чемпионате чехи лишь в финале проиграли Германии в дополнительное время. Со счетом 4:2 на групповом этапе Англия победила Хорватию в 2004-м. Ключевую роль в этой победе исполнил Уэйн Руни, который отметился дублем.

На Евро-2012 в Гданьске Германия с аналогичным счетом одолела Грецию. А на предыдущем чемпионате Европы фестиваль голов выдали Венгрия и Португалия – 3:3. Дубль Криштиану Роналду посодействовал проходу в плей-офф, а дальше было португальское чудо и триумф команды Фернанду Сантуша.