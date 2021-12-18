Історія футбольного Лондона налічує багато яскравих сторінок. Писали її цілих 14 клубів, 5 з яких зараз "рубаються" в АПЛ.

Уродженцям Лондона доволі непросто обрати улюблений футбольний клуб. Опції, кому віддати своє серце, є буквально в кожному районі міста. Залишитися байдужим до футболу тут немає жодних шансів – духом гри пронизана кожна клітина столиці Британії.

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Фулхем

Найстарший футбольний клуб Лондона заснований ще в 1897 році. Впродовж своєї історії команда 24 сезони провела в АПЛ, але завоювати медалі не змогла. Втім, навіть попри це трибуни "Крейвен Коттедж" рідко бувають не заповненими вщент.

Також в історії клубу є два фінали – Кубка Англії (1975) та Ліги Європи (2010). На жаль, відсвяткувати вікторію не вдалося жодному з них.

Зараз Фулхем очолює таблицю Чемпіоншипу – повернення в АЛЛ та 25 сезон у найкращій лізі світу не за горами.

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Лейтон Орієнт

Один з найстарших клубів Англії може похизуватися лише одним сезоном в АПЛ, це було ще в середині минулого століття.

У Лізі 2 команда виконує роль твердого "середняка", надіями на підвищення своїх фанатів команда не тішить.

Тоттенхем

Особливого представлення цей клуб не потребує. Кейн та компанія стабільно тримають герб клубу на вершині таблиці АПЛ, але зробити трофейний ривок "шпори" наразі не можуть.

Найбільшим ворогом Тоттенхема є Арсенал, великі клуби ділять Північний Лондон. Так в таблиці, так і в трофейному заліку наразі лідирують "каноніри".

Квінз Парк Рейнджерс

Один з лідерів Чемпіоншипу ледь не поставив у клубний музей кубок АПЛ. Для статусу чемпіона в 1976 році команді не вистачило лише 1 очка!

Зараз хлопці роблять усе можливе, щоб повернутися в АПЛ та потішити свої трибуни битвами з грандами. Наразі все вдається – КПР йде на 5 місці та не надто відстає від конкурентів.

Міллуолл

На футбольному полі "леви" ніколи не відрізнялися особливими досягненнями, але клуб здобув славу завдяки фанатам. Саме вони принесли у світ вислів "Нас ніхто не любить, але нам байдуже". Особливу ненависть вони мають до Вест Хема, що, до речі, взаємно.

Також Міллуолл може похизуватися досвідом єврокубків – в 2004-му завдяки фіналу Кубка Англії команда кваліфікувалася в Кубок УЄФА. Зараз справи йдуть не так добре – середина таблиці Чемпіонашипу.

Арсенал

"Каноніри" – один з головних грандів англійського футболу, але востаннє святкування трофею проводили ще в 2005 році. Останнім часом "вічно четверті" дещо втратили в амбіціях, але Артета має на меті переламати цю психологію та вивести Арсенал на вершину.

Зараз команда йде на "своєму" 4 місці в АПЛ. Цей сезон стане справжнім екзаменом для амбіцій команди.

Барнет

Клуб отримав гучну славу після приходу Едгара Давідса, який приїхав сюди "догравати".

Після зіркового нідерландця справи команди пішли не найкращим чином – клуб опустився до найнижчих дивізіонів Англії. Історія теж не має що сказати про здобутки команди.

Бредфорд

Найкращі часи клуб пережив ще у 30-х роках минулого століття. Команда стабільно йшла у верхній частині таблиці АПЛ, але війна спутала клубу всі карти.

Нині клуб йде в середині таблиці Ліги 2 без особливих шансів на підвищення. Амбіції клубу перебувають на тому ж рівні.

Вест Хем

За "молотами" сьогодні спостерігає вся футбольна Україна, адже їх кольори захищає лідер нашої збірної Андрій Ярмоленко. З приходом Девіда Мойєса клуб набрав обертів та стабільно бореться за єврокубки.

Поразка Арсеналу опустила Вест Хем на 5 місце, але хлопці готові доводити, що заслуговують не лише на ЛЄ, а й на турнір найкращих команд Європи.

Челсі

Чинний володар титулу найсильнішої команди Європи завжди ставить перед собою найвищі цілі. Клуб ніколи не шкодував гроші на трансфери та зарплати найкращих футболістів.

Представники ділової частини Лондона завжди готові битися за трофеї та демонструвати яскравий футбол. Челсі – це історія постійного руху до перемог.

Чарльтон

Шанувальники англійського футболу ніколи не забудуть Клайва Мендонку та його хет-трик на "Вемблі" у 1998 році. Завдяки йому Чарльтон отримав путівку в найвищий дивізіон, де у першому ж матчі Клайв знову оформив хет-трик.

Сьогодні Чарльтон більш ніж скромний клуб – лише 11 місце в Лізі 1. Найкращі сторінки своєї історії клуб вже перегорнув.

Крістал Пелас

Один із засновників АПЛ, який зараз тримає стабільні середні позиції. На верхні позиції команда не претендує, але й понижуватися в класі не збирається.

Титулами клубний музей похизуватися не може, але завдяки характеру та яскравій грі Крістал здобув прихильність вболівальників по всьому світу.

Дагенхем

Найвище досягнення молодого клубу – Ліга 1. Команда борсається в нижчих дивізіонах, передумов для яскравого майбутнього поки не надто багато.

Вімблдон

Історія клубу розпочалася ще 1889 році та мала багато яскравих моментів. Вінні Джонс, "банда психів" та перемога в Кубку Англії – одна з них.

На перетині тисячоліть власники перевезли команду та перейменували її на МК Донс. Фанати відновили команду, і вже зараз вона виступає в Лізі 1 разом з МК Донс в надії на народження нових "психів".