Выдающийся путь Лионеля Месси в Лиге чемпионов начался с Украины. В декабре 2004-го аргентинец сыграл свой премьерный поединок в сильнейшем клубном турнире Европы на донецком РСК "Олимпийский".

"Горняки" попали в непростую группу с Миланом, Барселоной и Селтиком. В пяти турах команда Мирчи Луческу четыре раза уступила. В каждом из проигранных поединков Шахтер покидал поле без забитых голов – удручающая разница мячей 0:9. Ситуацию частично спасал домашний матч с Селтиком, в котором "оранжево-черные" сумели сполна отыграться на шотландцах. Дубль Франселино Матузалема и гол Брандао принесли хозяевам победу 3:0.

Перед последним туром в группе F сохранялось две интриги: кто финиширует первым (Барселона или Милан) и кому достанется счастливый билет в евровесну: Шахтеру или Селтику. Дончан устраивала только победа (даже при этом, роковой оказалась бы и победа кельтов).

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Накануне решающего поединка у Луческу возникли большие кадровые проблемы. Румынский наставник не мог рассчитывать на Развана Раца, Анатолия Тимощука и Чиприана Марику. Красноречивый факт – в старте дончан появились 11 легионеров.

Шахтер перед игрой с Барселоной / фото ФК Шахтер

И все же шансы украинской команды существенно улучшались с учетом того, что Франк Райкард дал возможность отдохнуть лидерам. Хотя Рональдиньо, Самюэль Это'О и Деку прилетели в Донецк, но на поле так и не вышли. Зато в основе появилась перспективная молодежь: 21-летние Хавито Перраль и Жоан Верду и 17-летний Лионель Месси. Для первых двух та игра осталась единственной в Лиге чемпионов, а длинноволосый аргентинец только начинал свой космический путь с 30-м номером на спине.

Фрагмент из официальной программки к матчу

Мой первый матч в Лиге чемпионов состоялся в Украине против Шахтера. На тот момент Барселона вышла в следующий раунд соревнований, поэтому играло много молодых футболистов. Мы противостояли великой команде и уступили, но мне было очень приятно дебютировать в Лиге чемпионов. У меня очень хорошие воспоминания об этом турнире. Рад, что могу принимать в нем участие, – вспоминал Лео много лет спустя.

Однако в тот вечер в Донецке нашелся другой герой. Уже на 14-й минуте хозяева открыли счет. Матузалем выписал фирменную передачу за спины защитников на быстрого Джулиуса Агахову, который опередил Сильвиньо и Фернандо Наварро и мастерски открыл счет.

Прошло менее 10 минут и нигериец оформил дубль. Агахова оказался в нужном месте в нужный момент и отправил мяч в пустые ворота после классной атаки левым флангом с участием Брандао и Мариуша Левандовски.

Барселона до завершения поединка так и не нашла в себе сил на большее. В компенсированное время гости получили возможность сократить отставание в счете, однако мощный удар Иньесты с пенальти потянул Ян Лаштувка. Еще одно историческое событие, которое случилось в компенсированное время того поединка – дебют в Лиге чемпионов 18-летнего Дмитрия Чигринского. Будущий игрок Барселоны заменил Флавиуса Стойкана.

В параллельном матче Селтик и Милан голов не забивали, следовательно, это означало, что Шахтер будет играть в Кубке УЕФА, а итальянцы финишировали первыми в квартете. Весной "горняки" споткнулись на втором сопернике: если Шальке удалось пройти, то АЗ не оставил шансов команде Луческу. Что касается Барселоны, то уже на следующем этапе каталонцы прекратили борьбу после встречи с Челси. По-настоящему знаковым для "сине-гранатовых" станет следующий сезон – Лионель Месси впервые поднимет над головой ушастый кубок Лиги чемпионов.