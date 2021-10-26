Видатний шлях Ліонеля Мессі у Лізі чемпіонів розпочався з України. У грудні 2004-го аргентинець зіграв свій прем'єрний поєдинок у найсильнішому клубному турнірі Європи на донецькому РСК "Олімпійський".

"Гірники" потрапили у непросту групу з Міланом, Барселоною та Селтіком. У п'яти турах команда Мірчі Луческу чотири рази поступилася. У кожному з програних поєдинків Шахтар залишав поле без забитих голів – гнітюча різниця м'ячів 0:9. Ситуацію частково рятував домашній матч із Селтіком, у якому "помаранчево-чорні" зуміли сповна відігратися на шотландцях. Дубль Франселіно Матузалема та гол Брандао принесли господарям перемогу 3:0.

Перед останнім туром у групі F зберігалося дві інтриги: хто фінішує першим (Барселона чи Мілан) і кому дістанеться щасливий квиток у євровесну: Шахтарю чи Селтіку. Донеччан влаштовувала лише перемога (навіть при цьому, фатальною виявилася б і перемога кельтів).

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Напередодні вирішального двобою у Луческу виникли великі кадрові проблеми. Румунський наставник не міг розраховувати на Развана Раца, Анатолія Тимощука та Чіпріана Маріку. Промовистий факт – у старті донеччан з'явилися 11 легіонерів.

Шахтар перед грою з Барселоною / фото ФК Шахтар

І все ж шанси української команди суттєво покращувалися з урахуванням того, що Франк Райкард дав можливість відпочити лідерам. Хоч Рональдінью, Самюель Ето'О та Деку прилетіли у Донецьк, та на поле так і не вийшли. Натомість в основі з'явилася перспективна молодь: 21-річні Хавіто Перраль та Жоан Верду і 17-річний Ліонель Мессі. Для перших двох та гра залишилася єдиною в Лізі чемпіонів, а довговолосий аргентинець тільки починав свій космічний шлях із 30-м номером на спині.

Фрагмент з офіційної програмки матчу

Мій перший матч у Лізі чемпіонів відбувся в Україні проти Шахтаря. На той момент Барселона вже вийшла у наступний раунд змагань, тому грало багато молодих футболістів. Ми протистояли великій команді і поступилися, та мені було дуже приємно дебютувати у Лізі чемпіонів. У мене дуже хороші спогади про цей турнір. Радий, що можу приймати у ньому участь, – згадував Лео багато років по тому.

Однак того вечора у Донецьку знайшовся інший герой. Вже на 14-й хвилині господарі відкрили рахунок. Матузалем виписав фірмову передачу за спини захисників на швидкого Джуліуса Агахову, який випередив Сільвінью та Фернандо Наварро і майстерно відкрив рахунок.

Минуло менше 10 хвилин і нігерієць оформив дубль. Агахова опинився у потрібному місці в потрібний момент і відправив м'яч у порожні ворота після класної атаки лівим флангом за участі Брандао та Маріуша Левандовскі.

Барселона до завершення поєдинку так і не знайшла у собі сил на більше. У компенсований час гості отримали можливість скоротити відставання у рахунку, проте потужний удар Іньєсти з пенальті потягнув Ян Лаштувка. Ще одна історична подія, яку вмістив компенсований час того поєдинку – дебют у Лізі чемпіонів 18-річного Дмитра Чигринського. Майбутній гравець Барселони замінив Флавіуса Стойкана.

У паралельному матчі Селтік та Мілан голів не забивали, отже, це означало, що Шахтар гратиме в Кубку УЄФА, а італійці фінішували першими у квартеті. Навесні "гірники" спіткнулися на другому супернику: якщо Шальке вдалося пройти, то АЗ не залишив шансів команді Луческу. Щодо Барселони, то вже у наступному етапі каталонці припинили боротьбу після зустрічі з Челсі. По-справжньому знаковим для "синьо-гранатових" стане наступний сезон – Ліонель Мессі вперше підніме над головою вухатий кубок Ліги чемпіонів.