В воскресенье, 30 октября, в рамках 10-го тура УПЛ сойдутся СК Днепр-1 и Черноморец. Стартовый свисток матча прозвучит в 13.00. Днепряне попытаются продолжить свое лидерство в таблице, а одесситы попытаются доказать, что статус аутсайдера – лишь досадное недоразумение.

Текущая форма

СК Днепр-1 продолжает поддерживать надежду, что многолетняя гегемония Динамо и Шахтера в чемпионате Украины станет историей. Команда Александра Кучера набрала отличный ход и не собирается почивать на лаврах, какие бы яркие комплименты не звучали в ее адрес.

СК Днепр-1 удалось приобрести характер, который поможет преодолевать вызовы и уверенно идти вперед по всему отрезку чемпионата. После сложной победы над Вадуцом во Львове с Рухом пришлось крайне тяжело, вторая подряд победа на последних минутах матча забрала много энергии. Возможно, ничья 2:2 с Ингульцем для большинства выглядела сенсационной, но футбольные люди отмечали закономерность – слишком много сил и эмоций отдали в крайних поединках днепряне.

Parimatch Ukraine считает СК "Днепр-1" фаворитом и оценивает его победу коэффициентом 1,33. В случае ничьей сумма риска умножится на коэффициент 5,10, а победа Черноморца умножит ставку поверивших в одесситов на 9,60.

Противостояние с Металлистом было тестом: сможет ли лидер таблицы АПЛ удержать эмоциональную и игровую стабильность после столь тяжелых испытаний. Выездной матч с харьковчанами был далеко не легким, но СК Днепр-1 сумел настоять на своем и снова победить благодаря голу в конце матча. Конечно, скептики пытаются вбрасывать заявления о "приверженности удачи", но футбольную удачу тоже нужно заслужить, ведь она всегда на стороне сильных и смелых.





Минимальная победа над Аполлоном в Лиге конференций тоже была убедительной. Гол Пихаленка позволил днепрянам довести игру до логического завершения на комфортных для них условиях. Без сомнений, ребята Александра Кучера настраиваются на одесситов только по одному сценарию: очередные +3 и продолжение лидерства в УПЛ.

Черноморец тоже вряд ли надеется возвращаться с выезда без зачетных баллов. Команде Романа Григорчука до сих пор крайне необходимо одержать первую победу в сезоне 2022/23, и жертвой одесситов может стать любой соперник. Последнее место в турнирной таблице никого не должно обманывать: Черноморец играет в хороший комбинационный футбол, любит атаковать и не сидит в защите даже в матчах против лидеров. Откровенно говоря, очень часто одесситам просто не везло, и однажды эта черная полоса должна закончиться.

В битве с Колосом победа была совсем близкой, классно сработала опытная связка Кравченко – Селин. Впрочем, только одного момента хватило для того, чтобы удача отвернулась от одесситов. Тот же опытный Кравченко немного опоздал, выставляя ногу, и арбитр назначил пенальти, который реализовал Ориховский. Черноморец готов лечь костьми, чтобы наконец склонить удачу на свою сторону, и с каждым матчем "моряки" все ближе к столь нужной победе.

История противостояний

Статистика очных встреч пока говорит в пользу днепрян. В далеком 2017 году они благодаря лучшему мастерству в исполнении пенальти выбили Черноморец из Кубка Украины.

Parimatch Ukraine прилагает усилия, чтобы футбол в нашей стране двигался вперед даже в таких тяжелых условиях. Компания продолжает поддержку клубов УПЛ и планирует с Шахтером, Днепром-1, Черноморцем и Львовом реализацию важных проектов.



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В прошлом году в рамках чемпионата Украины СК Днепр-1 праздновал две убедительные победы: 3:0 и 3:1. На бумаге выглядит так, что серия побед днепрян будет логичной, но в футболе случаются чудеса, даже если в них мало кто верит.

Кадровая ситуация

Обе команды подходят к встрече без дисквалифицированных исполнителей. Черноморец готовится к поединку в полном составе и надеется дать днепрянам настоящий бой.

Александр Кучер после матча с Аполлоном может прибегнуть к небольшой ротации, но большого изменения состава ожидать не стоит – СК Днепр-1 вряд ли готов рисковать статусом лидера УПЛ.