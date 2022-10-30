У неділю, 30 жовтня, у рамках 10 туру УПЛ зійдуться СК Дніпро-1 та Чорноморець. Стартовий свисток матчу пролунає о 13:00. Дніпряни спробують продовжити своє лідерство у таблиці, а одесити спробують довести, що статус аутсайдера – лише прикре непорозуміння.

Поточна форма

СК Дніпро-1 продовжує підтримувати надію на те, що багаторічна гегемонія Динамо та Шахтаря в чемпіонаті України стане історією. Команда Олександра Кучера набрала чудовий хід та не збирається почивати на лаврах, які б яскраві компліменти не лунали на її адресу.

СК Дніпро-1 вдалося набути характеру, який допоможе долати виклики та впевнено йти вперед на всьому відрізку чемпіонату. Після складної перемоги над Вадуцом у Львові з Рухом довелося вкрай важко, друге поспіль здобуття перемоги на останніх хвилинах матчу забрало багато енергії. Можливо, нічия 2:2 з Інгульцем для більшості виглядала сенсаційною, але футбольні люди відзначали закономірність – надто багато сил та емоцій віддали дніпряни у крайніх поєдинках.

Parimatch Ukraine вважає СК Дніпро-1 фаворитом та оцінює його перемогу коефіцієнтом 1,33. У випадку нічиєї сума ризику помножиться на коефіцієнт 5,10, а перемога Чорноморця помножить ставку тих, хто повірив в одеситів, на 9,60.

Протистояння з Металістом було тестом: чи зможе лідер таблиці АПЛ втримати емоційну та ігрову стабільність після таких важких випробувань. Виїзний матч з харків'янами був далеко нелегким, але СК Дніпро-1 зумів настояти на своєму та знову перемогти завдяки голу наприкінці матчу. Звісно, скептики намагаються вкидати заяви про "прихильність фортуни", але футбольну удачу теж потрібно заслужити, адже вона завжди на стороні сильніших та сміливіших.

Мінімальна перемога над Аполлоном у Лізі конференцій теж була переконливою. Гол Піхальонка дозволив дніпрянам довести гру до логічного завершення на комфортних для них умовах. Без жодних сумнівів, хлопці Олександра Кучера налаштовуються на одеситів лише за одним сценарієм: чергові +3 та продовження лідерства в УПЛ.

Чорноморець теж навряд чи сподівається повертатися з виїзду без залікових балів. Команді Романа Григорчука досі вкрай необхідно здобути першу перемогу у сезоні 2022/23, і жертвою одеситів може стати будь-який суперник. Останнє місце у турнірній таблиці нікого не повинне водити в оману: Чорноморець грає у хороший комбінаційний футбол, любить атакувати й не сидить у захисті навіть у матчах проти лідерів. Відверто кажучи, дуже часто одеситам просто не таланило, й одного дня ця чорна смуга має закінчитися.

У битві з Колосом перемога була геть близькою, класно спрацювала досвідчена зв'язка Кравченко – Сєлін. Втім, лише одного моменту вистачило для того, щоб фортуна відвернулася від одеситів. Той же досвідчений Кравченко трішки запізнився, виставляючи ногу, і арбітр призначив пенальті, який реалізував Оріховський. Чорноморець готовий лягти кістьми, аби нарешті схилити удачу на свій бік, і з кожним матчем "моряки" все ближче до такої потрібної перемоги.

Історія протистоянь

Статистика очних зустрічей поки що говорить на користь дніпрян. У далекому 2017 році вони завдяки кращій майстерності у виконанні пенальті вибили Чорноморець з Кубка України.

Parimatch Ukraine докладає зусиль, щоби футбол в нашій країні рухався вперед навіть у таких важких умовах. Компанія продовжує підтримку клубів УПЛ й планує з Шахтарем, Дніпром-1, Чорноморцем та Львовом реалізацію важливих проектів.



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Минулого року у рамках чемпіонату України СК Дніпро-1 святкував дві переконливі перемоги: 3:0 та 3:1. На папері виглядає так, що серія перемог дніпрян буде логічною, але у футболі трапляються дива, навіть якщо в них мало хто вірить.

Кадрова ситуація

Обидві команди підходять до зустрічі без дискваліфікованих виконавців. Чорноморець готується до поєдинку у повному складі та сподівається дати дніпрянам справжній бій.

Олександр Кучер після матчу з Аполлоном може вдатися до невеликої ротації, але великої зміни складу очікувати не варто – СК Дніпро-1 навряд чи готовий ризикувати статусом лідера УПЛ.