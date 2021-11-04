Одной из главных братских пар украинского футбола являются Геннадий и Евгений Пасичи. В этом году братья воссоединились в Ровно (уже во второй раз) и считаются ключевыми исполнителями в составе команды Юрия Вирта.

Геннадий и Евгений Пасичи родились в Днепродзержинске (теперь – Каменское) на Днепропетровщине 13 июля 1993-го. Первым появился на свет Геннадий – он на 15 минут старше Евгения. Оба начали заниматься футболом в родном городе, а в 2006-м переехали в областной центр в команду под названием Интер.

Уже пять лет спустя ребята подписали первый профессиональный контракт с Днепром, правда, пробиться в главную команду города не смогли, в основном, выступая за дубль. В это время родилась интересная традиция Пасичей.

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Братья Пасичи / фото Олимпик

Еще в дубле Днепра взяли себе 41 и 42 номера. Мы их даже не выбирали – нам просто дали свободные. А во всех последующих командах мы сознательно берем такие цифры. В Нефтянике, Вересе и Олимпике они были вакантными, – рассказывает Геннадий.

Правда, летом 2020-го традиция была прервана. Геннадий вернулся в Ровно, но не взял вакантный №41. "Выбрал 17, поскольку эта цифра для меня тоже важна. В 2017-м я женился, поэтому впервые изменил традицию", – объясняет Геннадий.

Еще одна фишка братьев, которую пришлось прервать – синхронные переходы. Пасичи вместе выступали до февраля 2020-го, пока Геннадий не переехал в Карпаты, а Евгений остался в Олимпике. Летом они готовились к первой официальной встрече друг против друга. Однако из-за снятия Карпат с чемпионата матч таки не состоялся.

Без брата очень тяжело. Даже родители и знакомые говорят, что нельзя разлучать братьев. Я привык постоянно быть с Евгением. К примеру, в Киеве мы жили рядом – буквально на расстоянии 200 метров. Условно говоря, брата заменить сложно, каким бы дружественным ни был коллектив.

Сейчас в Ровно Пасичи проживают отдельно. Евгений – на базе, а Геннадий – в городе с женой. Однако ребята почти все выходные проводят вместе.

В заявке Вереса есть еще одна пара братьев – Шестаковы. Но если Михаил является одним из лидеров команды, то Сергей пока не дебютировал за ровенчан и только восстанавливается после травмы. Впрочем, в заявке на субботний матч с Ингульцем находились два дуэта братьев: Пасичи в старте, Шестаковы в замене. "В команде раньше шутили, что мы четверо должны выходить в основе и располагаться на флангах. Мол, при таких условиях Верес всех будет разрывать", – говорит Геннадий Пасич.

Празднование Вереса / фото Верес

Братья-близнецы это всегда квест на узнаваемость. Различить Геннадия и Евгения могут не все: "Футболисты как правило нас различают, а вот с тренерами бывало всякое. На самом деле, если внимательно присмотреться, то мы – разные. К тому же я женат и имею татуировку, а Евгений – нет", – рассказывает Геннадий.

У обоих братьев яркие воспоминания о детстве. Уверяют, что дома не часто играли в футбол, зато у родителей были другие заботы: "В однокомнатной квартире не сильно разгонишься. Однако родителям постоянно приходилось покупать нам обувь – очень быстро ее "убивали".

Братья неоднократно рассказывали об особой связующей их связи.

Особенно на тренировках такие вещи проявляются – Евгений забегает, а я понимаю, что можно ему забросить на ход или вывести на ударную позицию. Мы действительно чувствуем друг друга, – рассказывает Геннадий.

Даже если братья находятся на расстоянии, то созваниваются почти каждый день: "Очень редко бывают такие дни, когда мы не говорим. В таком случае обязательно переписываемся. А еще традиционно общаемся после каждого матча", – говорит Геннадий.

Братья Пасичи / фото из архива братьев Пасичей

Верес – особый клуб для Евгения и Геннадия. Именно в этой команде они дебютировали в УПЛ в 2017 году. После небольшой паузы они снова защищают красно-черные цвета. В недавнем матче с Черноморцем братья даже организовали победный гол. Геннадий выполнил прострел с левого фланга, а Евгений в касание отправил мяч в цель. Идеальное взаимопонимание!

Свои особые отношения Пасичи перенесли и за пределы поля. Говорят, что в будущем задумываются об общем проекте. Будет ли это футбол, бизнес или какая-нибудь другая деятельность – говорить рано. Однако оба убеждают, что видят себя в перспективе только бок о бок в любой сфере.