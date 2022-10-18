В 8 туре УПЛ календарь свел одесский Черноморец и луганскую Зарю. Поединок состоится во вторник, 18 октября, а стартовый свисток матча прозвучит в 15-00 по киевскому времени.

Текущая форма

Одесский Черноморец неожиданно для всех оказался на дне турнирной таблицы. Команда Григорчука еще не смогла одержать ни одну победу в сезоне 2022/23, из-за чего испытывает просто колоссальное психологическое давление.





"Моряки" упорно уступают соперникам с разницей в один мяч, будто судьба решила над ними поиздеваться с особой жестокостью. И вроде бы с игрой у команды Григорчука все в порядке, и список исполнителей далеко не самый слабый в украинском чемпионате, и забивать голы удается практически в каждом матче – а результата как не было, так и нет.

Parimatch Ukraine оценивает победу Зари как более вероятную, коэффициент на этот результат составляет 1,79. Ничья оценивается коэффициентом 3,95, а победа Черноморца умножит ставку его поклонников на 4,10.

Очевидно, что каждый следующий матч будет даваться Черноморцу все труднее и труднее, пока команда не одержит победу и не получит заряд уверенности. В УПЛ нет ни одного проходного соперника, так что одесситам нужно сделать сверхусилие над собой и вырвать 3 очка через "не могу". В противном случае коллектив может оказаться в такой психологической яме, вывести из которой может быть не по силам самому Роману Григорчуку.

Конечно, видеть такую мрачную картину будущего не желает никто. Этого не заслужил ни Григорчук, ни команда. Хочется верить, что одесситы смогут проявить свой знаменитый характер и сбросить с себя ярлык аутсайдера.

Луганская Заря также не может похвастаться пребыванием на пике игровых показателей и психологического подъема. После классного старта и попадания в список лидеров первенства луганчане уступили Руху, расписали голевую ничью с Кривбассом, а затем бесславно проиграли СК Днепр-1 со счетом 0:3.

Поединок с Черноморцем может стать для подопечных ван Леувена переломным: победа позволит им вернуться в колею амбиций и бороться за высшие места, а любой другой результат может стать приговором застревания в середине турнирной таблицы. Одесситы будут своеобразным экзаменом для амбиций Зари, и от его сдачи зависит очень многое, хотя чемпионат только приближается к экватору.

История противостояний

Статистика очных встреч практически не имеет хороших аргументов в пользу хозяев. Черноморцу на протяжении последних 10 поединков удавалось одерживать победу только один раз, да и то в далеком 2017 году.

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Заря праздновала викторию 6 раз, трижды команды расходились при ничейном счете. История до матча говорит в пользу гостей, но после стартового свистка команды будут делать все, чтобы внести в нее новые данные в свою пользу.

Кадровая ситуация

Участие в матче 18 октября из-за дисквалификации не сможет принять опытный капитан Черноморца Сергей Кравченко. О других потерях наставники команд и пресс-службы клубов не сообщали.

Итак, Роман Григорчук и Патрик ван Леувен будут иметь все для того, чтобы построить идеальную тактику на игру и выбрать исполнителей, которые смогут лучше всего воплотить их замыслы на футбольном поле. Кому из них это удастся лучше – узнаем уже скоро.