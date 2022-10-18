У 8 турі УПЛ календар звів одеський Чорноморець та луганську Зорю. Поєдинок відбудеться у вівторок, 18 жовтня, а стартовий свисток матчу пролунає о 15-00 за київським часом.

Поточна форма

Одеський Чорноморець неочікувано для всіх опинився на дні турнірної таблиці. Команда Григорчука ще не спромоглася на жодну перемогу в сезоні 2022/23, через що відчуває просто колосальний психологічний тиск.

"Моряки" вперто поступаються суперникам з різницею в один м'яч, ніби доля вирішила з них познущатися з особливою жорстокістю. І ніби з грою у команди Григорчука все в порядку, і список виконавців далеко не найслабший в українському чемпіонаті, і забивати голи вдається практично у кожному матчі – а результату як не було, так і немає.

Parimatch Ukraine оцінює перемогу Зорі як більш ймовірну, коефіцієнт на цей результат складає 1,79. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,95, а перемога Чорноморця помножить ставку його прихильників на 4,10.

Очевидно, що кожен наступний матч буде даватися Чорноморцю все важче і важче, поки команда не здобуде перемогу й не отримає заряду впевненості. В УПЛ немає жодного прохідного суперника, тож одеситам потрібно зробити надзсусилля над собою та вирвати 3 очки через "не можу". В іншому випадку колектив може опинитися у такій психологічній ямі, вивести з якої може бути не під силу самому Роману Григорчуку.

Звісно, бачити таку похмуру картину майбутнього не бажає ніхто. Цього не заслужив ані Григорчук, ані команда. Хочеться вірити, що одесити зможуть проявити свій знаменитий характер та скинути з себе ярлик аутсайдера.

Луганська Зоря також не може похизуватися перебуванням на піку ігрових показників та психологічного піднесення. Після класного старту та потраплянню у список лідерів першості луганчани поступилися Руху, розписали гольову нічию з Кривбасом, а потім безславно програли СК Дніпро-1 з рахунком 0:3.

Поєдинок з Чорноморцем може стати для підопічних ван Леувена переломним: перемога дозволить їм повернутися в колію амбіцій та боротися за вищі місця, а будь-який інший результат може стати вироком застрягання у середині турнірної таблиці. Одесити будуть своєрідним екзаменом для амбіцій Зорі, і від його складання залежить дуже багато, хоча чемпіонат лише наближається до екватора.

Історія протистоянь

Статистика очних зустрічей практично не має хороших аргументів на користь господарів. Чорноморцю впродовж останніх 10 двобоїв вдавалося здобувати перемогу лише один раз, та й то у далекому 2017 році.

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Зоря святкувала вікторію 6 разів, тричі команди розходилися за нічийного рахунку. Історія до матчу говорить на користь гостей, але після стартового свистка команди робитимуть усе, щоб внести в неї нові дані на свою користь.

Кадрова ситуація

Участь у матчі 18 жовтня через дискваліфікації не зможе взяти досвідчений капітан Чорноморця Сергій Кравченко. Про інші втрати наставники команд та пресслужби клубів не повідомляли.

Отож, Роман Григорчук та Патрік ван Леувен матимуть все для того, щоб побудувати ідеальну тактику на гру та обрати виконавців, які зможуть найкраще втілити їхні задуми на футбольному полі. Кому з них це вдасться краще – дізнаємося вже незабаром.