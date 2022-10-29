В субботу, 29 октября, на "Арене Львов" донецкий Шахтер примет Александрию. Встреча второй и третьей команд Премьер-лиги начнется в 17:00.

Текущая форма

Несмотря на то, что Шахтер и Александрия сыграли всего по 7 матчей (столько же у Динамо) и это наименьшее количество поединков среди всех участников УПЛ, это не мешает командам находиться среди лидеров в турнирной таблице. В случае очередной победы "горняки" догонят идущий на первом месте СК Днепр-1. Выигрыш на "Арене Львов" позволит Александрии оторваться от Зари и догнать Шахтер на второй позиции.

Parimatch Ukraine считает более вероятной победу хозяев – 1,45. Коэффициент на гостей составляет 6,40. В случае ничейного результата ваша ставка умножится на 4,80.

Субботние соперники входят в число лучших команд лиги не только в контексте очковых достижений. Шахтер, например, является одной из двух команд, которые еще не проигрывали в Премьер-лиге (вместе с Днепром-1). Александрия с 6 пропущенными голами имеет одну из лучших защит лиги (меньше пропустили только Днепр-1 и все тот же Шахтер – 4 и 3 соответственно).

Демченко в игре против Львова

Подопечные Йовичевича могут продолжить фантастическую серию в УПЛ из шести побед подряд. И это при том, что "оранжево-черные" играют в еврокубках и уже, как минимум, пробились в Лигу Европы. Такие показатели Шахтера с учетом сложного графика действительно впечатляют. В трех последних турах выигрывала и Александрия. В общей сложности в четырех последних поединках коллектив из Кировоградщины пропустил только один гол.

На прошлой неделе Александрия без проблем одолела Львов (2:0), а Шахтер – Колос (3:0). Кроме того, во вторник дончане сыграли в Лиге чемпионов. Дуэль нервов и неиспользованных возможностей против Селтика завершилась ничейным результатом 1:1.

Мудрик забивает Селтику

Лучшими бомбардирами Шахтера являются Даниил Сикан (4 гола) и Михаил Мудрик (3 гола). В Александрии промежуточный голеадор неожиданный – у защитника Андрея Цурикова три забитых мяча.

История противостояний

Команда из Кировоградщины – очень неудобный соперник для "горняков". До победы в декабре прошлого года Шахтер не мог обыграть Александрию в четырех матчах кряду. Донетчанам удалось прервать серию из двух поражений выездной победой 2:1.

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Кадровая ситуация

В этом году уже не поможет "горнякам" Виктор Корниенко – фланговый защитник получил тяжелую травму еще в августе. Среди недавних потерь – Марьян Швед. Предыдущие четыре игры новичок пропустил из-за травмы. Его участие в субботнем поединке также под большим вопросом.

В последних четырех турах в заявку Александрии не попадали защитник Валерий Бондаренко и хавбек Богдан Билошевский. Однако клуб официально не сообщал о повреждениях или травмах своих игроков.

Марьян Швед

Ориентировочные составы

Шахтер: Трубин – Михайличенко, Кривцов, Бондарь, Конопля – Назарина, Степаненко, Судаков – Зубков, Мудрик, Сикан.

Александрия: Билык – Мирошниченко, Бабогло, Мельник, Цуриков – Калитвинцев, Демченко, Рыбалка, Дрышлюк, Кожушко – Третьяков.

Арбитры

Главный арбитр – Виталий Романов (Днепр), ассистенты: Ярослав Трехлиб (Днепр) и Евгений Петраков (Киев), четвертый арбитр – Игорь Пасхал (Херсон), арбитр VAR – Евгений Арановский (Киев).