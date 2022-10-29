Поточна форма

Попри те, що Шахтар та Олександрія зіграли лише по 7 матчів (стільки ж у Динамо) і це найменша кількість поєдинків серед усіх учасників УПЛ, це не заважає командам перебувати серед лідерів у турнірній таблиці. У випадку чергової перемоги "гірники" наздоженуть СК Дніпро-1, який йде на першому місці. Натомість виграш на "Арені Львів" дозволить Олександрії відірватися від Зорі й наздогнати Шахтар на другій позиції.

Parimatch Ukraine вважає більш ймовірною перемогу господарів – 1,45. Коефіцієнт на гостей становить 6,40. У випадку нічийного результату ваша ставка помножиться на 4,80.

Суботні суперники входять до найкращих команд ліги не лише в контексті очкових здобутків. Шахтар, наприклад, є однією з двох команд, яка ще не програвала у Прем'єр-лізі (разом із Дніпром-1). Олександрія з 6 пропущеними голами має один із найкращих захистів ліги (менше пропустили тільки Дніпро-1 та все той же Шахтар – 4 та 3 відповідно).

Демченко у грі зі Львовом

Підопічні Йовічевіча можуть продовжити фантастичну серію в УПЛ з шести перемог поспіль. І це при тому, що "помаранчево-чорні" грають у єврокубках і вже, як мінімум, пробилися у Лігу Європи. Такі показники Шахтаря з урахуванням складного графіка дійсно вражають. У трьох останніх турах вигравала й Олександрія. Загалом же у чотирьох останніх поєдинках колектив із Кіровоградщини пропустив тільки один гол.

Минулого тижня Олександрія без проблем здолала Львів (2:0), а Шахтар – Колос (3:0). Крім того, у вівторок донеччани зіграли у Лізі чемпіонів. Дуель нервів та невикористаних можливостей проти Селтіка завершилася нічийним результатом 1:1.

Мудрик забиває Селтіку

Найкращими бомбардирами Шахтаря є Данило Сікан (4 голи) та Михайло Мудрик (3 голи). В Олександрії проміжний голеадор несподіваний – в оборонця Андрія Цурікова три забиті м'ячі.

Історія протистоянь

Команда із Кіровоградщини є дуже незручним суперником для "гірників". До перемоги у грудні минулого року Шахтар не міг обіграти Олександрію у чотирьох матчах поспіль. Донеччанам вдалося перервати серію із двох поразок виїзною перемогою 2:1.

Parimatch Ukraine докладає зусиль, щоби футбол в нашій країні рухався вперед навіть у таких важких умовах. Компанія продовжує підтримку клубів УПЛ й планує з Шахтарем, Дніпром-1, Чорноморцем та Львовом реалізацію важливих проектів.



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Кадрова ситуація

Цього року вже не допоможе "гірникам" Віктор Корнієнко – фланговий оборонець зазнав важкої травми ще у серпні. Серед недавніх втрат – Мар’ян Швед. Попередні чотири гри новачок пропустив через травму. Його участь у суботньому поєдинку також під великим запитанням.

В останніх чотирьох турах у заявку Олександрії не потрапляли захисник Валерій Бондаренко та хавбек Богдан Білошевський. Однак клуб офіційно не повідомляв про ушкодження чи травми своїх гравців.

Мар’ян Швед

Орієнтовні склади

Шахтар: Трубін – Михайліченко, Кривцов, Бондар, Конопля – Назарина, Степаненко, Судаков – Зубков, Мудрик, Сікан.

Олександрія: Білик – Мірошніченко, Бабогло, Мельник, Цуріков – Калітвінцев, Демченко, Рибалка, Дришлюк, Кожушко – Третьяков.

Арбітри

Головний арбітр – Віталій Романов (Дніпро), асистенти: Ярослав Трехліб (Дніпро) та Євген Петраков (Київ), четвертий арбітр – Ігор Пасхал (Херсон), арбітр VAR – Євген Арановський (Київ).