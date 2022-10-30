Львов в рамках 10-го тура УПЛ будет принимать харьковский Металлист. Матч состоится в воскресенье, 30 октября, начало матча – в 13:00 по киевскому времени.

Текущая форма

В прошлых сезонах Львов завоевал статус крепкого середняка, поединки с которым напоминают настоящую битву, каким бы именитым не был соперник из раздевалки напротив. У коллектива хороший сплав молодежи и опыта, а Олег Дулуб известен как тренер, умеющий добиваться нужного результата.

Впрочем, начало сезона 2022/23 оказалось для львовян не лучшим: только 1 победа в 8 матчах – это далеко не тот результат, на который рассчитывали горожане. Причины потерянных очков были разными: где-то подводило мастерство, где-то не удалось завоевать расположение футбольной фортуны, в определенных моментах команда теряла баланс, давая сопернику слишком много свободного пространства.

Parimatch Ukraine считает Металлист и Львов равными соперниками Победа харьковчан оценивается коэффициентом 2,20, виктория Львова умножит сумму риска на 3,15. Ничья оценивается коэффициентом 3,55.

Также Львов трудно назвать любимцем арбитров: уже дважды команда доигрывала матч в меньшинстве, а по "горчичникам" эта команда едва ли не лидер УПЛ. Когда бойцовский характер "вознаграждают" желтыми карточками с такой интенсивностью – играть становится очень тяжело. Но Львов никогда не опустит рук и не изменит свою линию, ведь главным козырем этих ребят всегда была полная отдача на поле. Львов всегда заряжен, а дома – и подавно. Здесь тяжело любому сопернику, и Металлист вряд ли станет исключением. Горожанам нужно покидать зону вылета, и они готовы сделать для этого все возможное.

У Металлиста дела обстоят довольно неплохо. Громкого возвращения в УПЛ не произошло, но харьковчане довольно уверенно шагают вблизи зоны еврокубков и имеют шансы на верхнюю часть таблицы. Для достижения более амбициозных целей команде Олега Ратия еще не хватает стабильности, но пока ситуация далеко не катастрофическая.

Пока харьковчане очень уверенно чувствуют себя с командами, расположенными ниже в таблице. Если они хотят соревноваться за зону еврокубков – просто обязаны брать +3 в каждом матче, в котором находятся в статусе фаворита. 30 октября победа крайне нужна как Львову, так и Металлисту, так что ни у одной команды нет права на ошибку.

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История противостояний

Статистика очных встреч этих команд настолько давняя, что сейчас вряд ли будет играть какую-то роль. С тех пор коллективы полностью обновились, поэтому в этом случае цифры скорее освежат некоторые воспоминания, чем дадут информацию для аналитики.

В 2006 году Металлист одолел Львов в Кубке Украины благодаря лучшему мастерству выполнения послематчевых пенальти. В сезоне 2008/09 команды дважды расписали ничью: 0:0 и 1:1. Как тогда, так и сейчас харьковчане были в статусе фаворита, но Львов всегда дерется до финального свистка.

Кадровая ситуация

Львов готовится принимать Металлист в полном составе, дисквалифицированных в команде Олега Дулуба нет. Металлисту не поможет Данило Кныш, получивший красную карточку в конце матча с СК Днепр-1.