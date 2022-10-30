Поточна форма

У минулих сезонах Львів завоював статус міцного середняка, поєдинки з яким нагадують справжню битву, яким би іменитим не був суперник із роздягальні навпроти. У колективу хороший сплав молоді та досвіду, а Олег Дулуб відомий як тренер, що вміє досягати потрібного результату.

Втім, початок сезону 2022/23 видався для львів'ян не найкращим: лише 1 перемога у 8 матчах – це далеко не той результат, на який розраховували містяни. Причини втрачених очок були різними: десь підводила майстерність, десь не вдалося звоювати прихильність футбольної фортуни, у певних моментах команда втрачала баланс, даючи супернику надто багато вільного простору.

Parimatch Ukraine вважає Металіст та Львів рівними суперниками. Перемога харків'ян оцінюється коефіцієнтом 2,20, вікторія Львова помножить суму ризику на 3,15. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,55.

Також Львів важко назвати улюбленцем арбітрів: вже двічі команда догравала матч у меншості, а за "гірчичниками" ця команда чи не лідер УПЛ. Коли бійцівський характер "винагороджують" жовтими картками з такою інтенсивністю – грати стає надзвичайно важко. Але Львів ніколи не опустить рук та не змінить своєї лінії, адже головним козирем цих хлопців завжди була повна віддача на полі. Львів завжди заряджений, а вдома – й поготів. Тут важко будь-якому супернику, і Металіст навряд чи стане винятком. Містянам потрібно покидати зону вильоту, і вони готові зробити для цього усе можливе.

У Металіста справи йдуть доволі непогано. Гучного повернення в УПЛ не відбулося, але харків'яни доволі впевнено крокують поблизу зони єврокубків та мають шанси на верхню частину таблиці. Для досягнення більш амбітних цілей команді Олега Ратія ще десь не вистачає стабільності, але поки що ситуація далеко не катастрофічна.

Поки що харків'яни дуже впевнено почуваються з командами, які розташовані нижче у таблиці. Якщо вони хочуть змагатися за зону єврокубків – то просто зобов'язані брати +3 у кожному матчі, в якому перебувають у статусі фаворита. 30 жовтня перемога вкрай потрібна як Львову, так і Металісту, тож у жодної команди немає права на помилку.

Parimatch Ukraine докладає зусиль, щоби футбол в нашій країні рухався вперед навіть у таких важких умовах. Компанія продовжує підтримку клубів УПЛ й планує з Шахтарем, Дніпром-1, Чорноморцем та Львовом реалізацію важливих проектів.



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Історія протистоянь

Статистика очних зустрічей цих команд така давня, що зараз навряд чи гратиме якусь роль. З того часу колективи повністю оновилися, тому у цьому випадку цифри радше освіжать деякі спогади, аніж дадуть інформацію для аналітики.

У 2006 році Металіст здолав Львів у Кубку України завдяки кращій майстерності виконання післяматчевих пенальті. У сезоні 2008/09 команди двічі розписали нічию: 0:0 та 1:1. Як тоді, так і зараз харків'яни були у статусі фаворита, але Львів завжди б'ється до фінального свистка.

Кадрова ситуація

Львів готується приймати Металіст у повному складі, дискваліфікованих у команді Олега Дулуба немає. Металісту не допоможе Данило Книш, який отримав червону картку наприкінці матчу з СК Дніпро-1.