Домашний чемпионат Европы подарил украинским болельщикам незабываемые впечатления и эмоции. Как это было – Футбол 24 вспоминает при партнерской поддержке "HLIBNY DAR".

Чемпионат Европы-2012, который Украина принимала вместе с Польшей, стал для "желто-синих" первым опытом участия в континентальном первенстве. На первый взгляд, шансов пройти в стадию плей-офф сразу было немного, ведь мы попали в группу смерти к Швеции, Франции и Англии. Впрочем, украинские болельщики рассчитывали на фартовость Блохина, неудержимость Шевченко и характер "желто-синей" команды. Как оказалось впоследствии, до стадии плей-офф не хватило лишь бдительности одного арбитра.

Украина – Швеция – 2:1

Голы: Шевченко, 55, 62 – Ибрагимович, 52

Стартовые составы команд

Украина: Пятов, Селин, Хачериди, Мыхалык, Гусев, Тимощук, Назаренко, Коноплянка, Ярмоленко, Воронин, Шевченко.

Швеция: Исакссон, Гранквист, Ольссон, Лустиг, Мельберг, Эльм, Ларссон, Чельстрем, Тойвонен, Розенберг, Ибрагимович.

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Первый матч для Украины на Евро-2012 выдался напряженным. В первом тайме команда Блохина имела несколько хороших возможностей для взятия ворот, но и шведы во главе со звездным Ибрагимовичем не собирались отсиживаться в обороне.

На старте второго тайма Ибра сумел переиграть Пятова с близкого расстояния и открыть счет в матче. Украину мог спасти только характер, и она его сумела проявить. Повел команду за собой капитан и легенда Андрей Шевченко, для которого матчи Евро были последними в карьере футболиста.

Через каких-то несколько минут Шева продемонстрировал, за что его любили фанаты Милана. Сначала он сумел выиграть борьбу сразу в двух защитников после навеса Ярмоленко и сравнять счет, а затем откликнуться на навес Коноплянки и подарить Украине победу. Шевченко не только напомнил всем детскую футбольную сказку, но и подарил миллионам украинцев веру в возможность выхода в плей-офф.

Украина – Франция – 0:2

Голы: Менез, 53, Кабай, 56

Стартовые составы команд

Украина: Пятов, Селин, Хачериди, Мыхалык, Гусев, Тимощук, Назаренко, Коноплянка, Ярмоленко, Воронин, Шевченко.

Франция: Льорис, Клиши, Дебюши, Рами, Мексес, Рибери, Насри, Диарра, Кабай, Бензема, Менез.

Этот матч все помнят благодаря невероятному ливню и молнии, из-за которых арбитр Бьорн Куйперс на 5-й минуте отправил команды в подтрибунное помещение. К счастью, дренажная система "Донбасс Арены" прекрасно справилась с непогодой, поэтому матч продолжили.

В общем подопечные Блохина спрявлялися с нажимом звездных французов и время от времени создавали остроту у ворот Льориса. Но на старте второго тайма "желто-синие" снова потеряли концентрацию, за что и были наказаны. Сначала Менез точно пробил в ближний угол Пятова, а через каких-то несколько минут Кабай снял все вопросы в матче. Подарить еще одно чудо, теперь в матче с французами – невозможная задача даже для Шевченко.

Украина – Англия – 0:1

Гол: Руни, 48

Стартовые составы команд

Украина: Пятов, Селин, Хачериди, Ракицкий, Гусев, Тимощук, Гармаш, Коноплянка, Ярмоленко, Милевский, Девич.

Англия: Харт, Янг, Джонсон, Лескотт, Терри, Коул, Милнер, Паркер, Джеррард, Уэлбек, Руни.

Украина еще сохраняла шансы на плей-офф, но для этого должна была побеждать сборную Англии. Поэтому "желто-синие" сделали акцент на атаках, используя скорость Коноплянки и Ярмоленко. Милевский и Девич, которые заменили Шевченко и Воронина, искали свой шанс у ворот Джо Харта, но до перерыва найти пробоины в защите Англии не сумели.

И снова начало второго тайма принесло горькое разочарование. Защитники снова допустили ошибку, оставив Руни перед пустыми воротами. Пятов не справился с фланговым прострелом, и форвард буквально с метра переправил мяч головой в ворота.

Впрочем, "желто-синие" играли дома, и под давлением трибун не собирались опускать руки. Девич даже сравнял счет, но все испортил арбитр, фамилию которого украинцы никогда не забудут.

Ни Виктор Кашшаи, ни его помощник на линии ворот не смогли разглядеть, что мяч полностью пересек линию до того, как Джон Терри "спас" свою команду. УЕФА впоследствии признал ошибку, но это ничего не изменило. Этот гол мог переломить ход игры, тем более что Англия села на свою половину поля. Но финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу Англии и конец пути Украины на Евро-2012.