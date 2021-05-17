Домашній чемпіонат Європи подарував українським вболівальникам незабутні враження та емоції. Як це було – Футбол 24 згадує за партнерської підтримки "HLIBNY DAR".

Чемпіонат Європи-2012, який Україна приймала разом з Польщею, став для "жовто-синіх" першим досвідом участі у континентальній першості. На перший погляд, шансів пройти у стадію плей-офф одразу було небагато, адже ми потрапили у групу смерті до Швеції, Франції та Англії. Втім, українські вболівальники розраховували на фартовість Блохіна, нестримність Шевченка та характер "жовто-синьої" команди. Як виявилося згодом, до стадії плей-офф не вистачило лише пильності одного арбітра.

Україна – Швеція – 2:1

Голи: Шевченко, 55, 62 – Ібрагімовіч, 52

Стартові склади команд

Україна: Пятов, Сєлін, Хачеріді, Михалик, Гусєв, Тимощук, Назаренко, Коноплянка, Ярмоленко, Воронін, Шевченко.

Швеція: Ісакссон, Гранквіст, Ольссон, Лустіг, Мельберг, Ельм, Ларссон, Чельстрьом, Тойвонен, Розенберг, Ібрагімовіч.

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Перший матч для України на Євро-2012 видався напруженим. У першому таймі команда Блохіна мала кілька хороших нагод для взяття воріт, але і шведи на чолі з зірковим Ібрагімовічем не збиралися відсиджуватися в обороні.

На старті другого тайму Ібра зумів переграти Пятова з близької відстані та відкрити рахунок у матчі. Україну міг врятувати лише характер, і вона його зуміла проявити. Повів команду за собою капітан та легенда Андрій Шевченко, для якого матчі Євро були останніми в кар'єрі футболіста.

Через якихось кілька хвилин Шева продемонстрував, за що його обожнювали фанати Мілана. Спочатку він зумів виграти боротьбу одразу в двох захисників після навісу Ярмоленка та зрівняти рахунок, а згодом відгукнутись на навіс Коноплянки та подарувати Україні перемогу. Шевченко не лише нагадав всім дитячу футбольну казку, а й подарував мільйонам українців віру у можливість виходу в плей-офф.

Україна – Франція – 0:2

Голи: Менез, 53, Кабай, 56

Стартові склади команд

Україна: Пятов, Сєлін, Хачеріді, Михалик, Гусєв, Тимощук, Назаренко, Коноплянка, Ярмоленко, Воронін, Шевченко.

Франція: Льоріс, Кліши, Дебюші, Рамі, Мексес, Рібері, Насрі, Діарра, Кабай, Бензема, Менез.

Цей матч усі пам'ятають завдяки неймовірній зливі та блискавках, через які арбітр Бйорн Куйперс на 5-й хвилині відправив команди у підтрибунне приміщення. На щастя, дренажна система "Донбас-Арени" чудово впоралася з негодою, тож матч продовжили.

Загалом підопічні Блохіна спрявлялися з натиском зіркових французів та час від часу створювали гостроту поблизу воріт Льоріса. Але на старті другого тайму "жовто-сині" знову втратили концентрацію, за що й були покарані. Спочатку Менез влучно пробив у ближній кут Пятова, а за якихось кілька хвилин Кабай зняв усі запитання в матчі. Подарувати ще одне диво, тепер у матчі з французами – неможливе завдання навіть для Шевченка.

Україна – Англія – 0:1

Гол: Руні, 48

Стартові склади команд

Україна: Пятов, Сєлін, Хачеріді, Ракицький, Гусєв, Тимощук, Гармаш, Коноплянка, Ярмоленко, Мілевський, Девіч.

Англія: Харт, Янг, Джонсон, Лескот, Террі, Коул, Мілнер, Паркер, Джеррард, Велбек, Руні.

Україна ще зберігала шанси на плей-офф, але для цього мусила перемагати збірну Англії. Тож "жовто-сині" зробили акцент на атаках, використовуючи швидкість Коноплянки та Ярмоленка. Мілевський та Девіч, які замінили Шевченка та Вороніна, шукали свого шансу поблизу воріт Джо Харта, але до перерви знайти пробоїни у захисті Англії не зуміли.

І знову початок другого тайму приніс гірке розчарування. Захисники знову припустилися помилки, залишивши Руні перед порожніми воротами. Пятов не впорався з фланговим прострілом, і форвард буквально з метра переправив м'яч головою у ворота.

Втім, "жовто-сині" грали вдома, і під тиском трибун не збиралися опускати руки. Девіч навіть зрівняв рахунок, але все зіпсував арбітр, прізвище якого українці ніколи не забудуть.

Ані Віктор Кашшаї, ані його помічник на лінії воріт не змогли розгледіти, що м'яч повністю перетнув лінію до того, як Джон Террі "врятував" свою команду. УЄФА згодом визнав помилку, але це нічого не змінило. Цей гол міг переламати хід гри, тим паче, що Англія сіла на свою половину поля. Але фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу Англії та кінець шляху України на Євро-2012.