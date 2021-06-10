Серія пенальті – це завжди лотерея, тому кожна з них неповторна та тримає нерви натягнутими як струни. Футбол 24 за підтримки "HLIBNY DAR" згадує найбільш яскраві серії пенальті, якими може похизуватися Євро.

Вирішити долю матчу в основний та додатковий час вдається не завжди. Тоді настає черга серії пенальті, яка не пробачає помилок – один промах може коштувати команді місця на турнірі.

Євро-2004, 1/4 фіналу, Португалія – Англія – 2:2, 6:5 в серії пенальті

Протистояння двох зіркових команд мусило подарувати фанатам видовище, яке вони запам'ятають на все життя. Футболісти не підвели очікування та видали матч, який став одним з найкращих в історії Євро.

Вже на 2-й хвилині Майкл Оуен припідніс вболівальникам "левів" ейфорію, яка тривала до перерви. У другій половині Португалія перехопила ініціативу і зрівняла рахунок, тож гра перейшла в екстра-тайми. Руй Кошта зумів вивести португальців вперед, але Лемпард швидко зрівняв рахунок. Долю поєдинку вирішувала серія пенальті.

Перший удар належав Девіду Бекхему. У зіркового хавбека поїхала опорна нога, тож він зарядив м'яч на трибуни. На щастя для "левів", Руй Кошта згодом у спробі поцілити в дев'ятку теж пробив вище воріт. Перша 5-ка сильнішого не виявила. 6-й удар Англії пішов бити Вассел – Рікарду без рукавиць парирував удар. Вирішальний 11-метровий взявся бити сам голкіпер – і подарував своїй команді путівку в півфінал турніру.

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Євро-2012, 1/4 фіналу, Італія – Англія – 0:0, 4:2 в серії пенальті

Італії вдалося пройти до фіналу Євро-2012 року завдяки перемозі у серії пенальті, а збірна Англії знову підтвердила статус лотерейних невдах.

Впродовж матчу суперники мали достатньо нагод, щоб здобути перемогу, але голкіпери та везіння в той вечір були на висоті.

Перший промах у серії зробив Рікардо Монтоліво, але зберегти перевагу Англії не вдалося. Видовищний удар Пірло "паненкою", який досі пам'ятають усі футбольні фанати, вселив у Буффона і Ко шалену впевненість.

Ешлі Янг, який пробивав одразу після Андреа, не витримав напруги та зарядив у перекладину, а наступний удар Енді Коула парирував легендарний Буффон. Англія вкотре покинула Євро після серії пенальті, а Італія продовжила шлях до фіналу.

Євро-2012, 1/2 фіналу, Португалія – Іспанія – 0:0, 2:4 в серії пенальті

Протистояння цих запеклих суперників завжди дарує неповторне видовище, а у 2012-му воно було особливим: Іспанія перемогла на попередньому Євро та чемпіонаті світу, тож прагнула будь-що продовжити свою гегемонію.

В основний час команди обмінювалися гострими випадами, але реалізувати свої шанси не змогли. У додатковий час суперники діяли вже обережніше, адже одна помилка могла стати фатальною. Гра перейшла у серію пенальті.

У першому ж ударі схибила "фурія" – Хабі Алонсо не зумів переграти голкіпера. Ікер підтримав партнера, ефектно відбивши удар Моутінью.

Зірковий Кріштіану мав бити 5-й удар, але так і не дочекався своєї черги. Удар Бруну Алвеша прийняв на себе каркас воріт, а Сеск Фабрегас більярдним ударом вивів свою команду у фінал континентальної першості.