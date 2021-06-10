Серия пенальти – это всегда лотерея, поэтому каждая из них неповторима и держит нервы натянутыми как струны. Футбол 24 при поддержке "HLIBNY DAR" вспоминает самые яркие серии пенальти, которыми может похвастаться Евро.

Решить судьбу матча в основное и дополнительное время удается не всегда. Тогда наступает очередь серии пенальти, которая не прощает ошибок – один промах может стоить команде места на турнире.

Евро-2004, 1/4 финала, Португалия – Англия – 2:2, 6:5 в серии пенальти

Противостояние двух звездных команд должно было подарить фанатам зрелище, которое они запомнят на всю жизнь. Футболисты не подвели ожидания и выдали матч, который стал одним из лучших в истории Евро.

Уже на 2-й минуте Майкл Оуэн приподнес болельщикам "львов" эйфорию, которая продолжалась до перерыва. Во второй половине Португалия перехватила инициативу и сравняла счет, поэтому игра перешла в экстра-таймы. Руй Кошта сумел вывести португальцев вперед, но Лэмпард быстро сравнял счет. Судьбу поединка решала серия пенальти.

Первый удар принадлежал Дэвиду Бекхэму. У звездного хавбека поехала опорная нога, и он зарядил мяч на трибуны. К счастью для "львов", Руй Кошта впоследствии в попытке попасть в девятку тоже пробил выше ворот. Первая 5-ка сильнейшего не обнаружила. 6-й удар Англии пошел бить Вассел – Рикарду без перчаток парировал удар. Решающий 11-метровый взялся бить сам голкипер – и подарил своей команде путевку в полуфинал турнира.

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Евро-2012, 1/4 финала, Италия – Англия – 0:0, 4:2 в серии пенальти

Италии удалось пройти в финал Евро-2012 года благодаря победе в серии пенальти, а сборная Англии вновь подтвердила статус лотерейных неудачников.

В течение матча соперники имели достаточно возможностей, чтобы одержать победу, но голкиперы и везение в тот вечер были на высоте.

Первый промах в серии сделал Рикардо Монтоливо, но сохранить преимущество Англии не удалось. Зрелищный удар Пирло "паненкой", который до сих пор помнят все футбольные фанаты, вселил в Буффона и Ко бешеную уверенность.

Эшли Янг, который пробивал сразу после Андреа, не выдержал напряжения и зарядил в перекладину, а следующий удар Энди Коула парировал легендарный Буффон. Англия снова покинула Евро после серии пенальти, а Италия продолжила путь в финал.

Евро-2012, 1/2 финала, Португалия – Испания – 0:0, 2:4 в серии пенальти

Противостояние этих ожесточенных соперников всегда дарит неповторимое зрелище, а в 2012-м оно было особенным: Испания победила на предыдущем Евро и чемпионате мира, поэтому стремилась во что бы продолжить свою гегемонию.

В основное время команды обменивались острыми выпадами, но реализовать свои шансы не смогли. В дополнительное время соперники действовали уже осторожнее, ведь всего одна ошибка могла стать роковой. Игра перешла в серию пенальти.

В первом же ударе ошиблась "фурия" – Хаби Алонсо не сумел переиграть голкипера. Икер поддержал партнера, эффектно отразив удар Моутинью.

Звездный Криштиану должен был бить 5-й удар, но так и не дождался своей очереди. Удар Бруну Алвеша принял на себя каркас ворот, а Сеск Фабрегас бильярдным ударом вывел свою команду в финал континентального первенства.