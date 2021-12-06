У травні 2017-го в матчі 36-го туру АПЛ проти Вест Бромвіча голкіпер Ліверпуля Аліссон Беккер вирішив долучитися до кутового. На табло 1:1, минала п’ята компенсована хвилина. Ідеальний час, щоб піти у чужий штрафний майданчик і здійснити подвиг.

Бразилець відчув момент, а вже за мить опинився в обіймах партнерів – переможний гол. До Аліссона таке досягнення підкорювалося лише п’ятьом воротарям Прем’єр-ліги, хоча, на відміну від м’яча Аліссона, жоден з цих голів не приніс команді трьох очок.

А ще той гол бразильця став прем’єрним голкіперським в історії Ліверпуля (за 129-річну історію) та першим в АПЛ, що був забитий головою. Пригадуємо п’ятірку попередників Аліссона.

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Петер Шмейхель

Евертон – Астон Вілла 3:2, 2001

Кар’єра легендарного данця наближалася до завершення (варто зауважити, що за час своїх виступів Шмейхель забив понад десяток голів, переважно з пенальті). На момент двобою на "Гудісон Парк" Шмейхелю виповнилося майже 38. Перший тайм особливого поєдинку завершився без голів, проте на початку другої половини господарі тричі за 12 хвилин вразили ворота Шмейхеля. Невдовзі бірмінгемцям один гол вдалося відіграти, а на 90-й хвилині Шмейхель вирішив, що боротися треба до кінця і не даремно сходив у чужий штрафний майданчик. Голкіпер відіграв у тому моменті, як природжений форвард і дещо рутинно побіг до своїх володінь.

Бред Фрідель

Блекберн – Чарльтон 3:2, 2004

Через три роки голом відзначився ще один голкіпер-ветеран у матчі, що завершився з аналогічним рахунком, але запам’ятався більшим драматизмом. 32-річний американець вдало підставив ногу за рахунку 1:2 на 89-й хвилині. Проте того вечора господарі вирвали перемогу – на другій компенсованій хвилині забили вже Фріделю зусиллями Клауса Йєнсена.

Пол Робінсон

Тоттенхем – Уотфорд 3:1, 2007

Наступні три голи стали наслідками не стільки розіграних комбінацій, як чудернацьких курйозів. Взяти до прикладу шалений м’яч Пола Робінсона. Тоттенхем вигравав 1:0 у Уотфорда, коли кіпер господарів виконав штрафний зі своєї половини поля і застав зненацька Бена Фостера. Унікальності ситуації додавав і той факт, що обидва воротарі якраз отримали виклики до табору національної збірної Англії.

Я постараюся не згадувати про цей епізод у розмові з Фостером. Знаю, як це буває, це дуже неприємно. То був просто нещасний випадок. Такі речі у футболі трапляються, – пояснював потім Робінсон.

Тім Ховард

Евертон – Болтон 1:2, 2012

Вболівальники на "Гудісон Парк" мали нагоду побачити ще один воротарський гол після 11-річної перерви. Щоправда, цього разу арена Евертона святкувала взяття воріт. Американець Тім Ховард (привіт земляку Фріделю) банально вибивав м’яч на чужу половину поля і змусив капітулювати Адама Богдана. Оцініть реакцію Ховарда – красень! Цікаво те, що Болтон після шокової терапії не лише відігрався у тому поєдинку, а й переміг.

Асмір Беговіч

Сток Сіті – Саутгемптон 1:1, 2013

Просто уявіть собі – перша хвилина матчу! Перший дотик до м’яча у виконанні воротаря господарів Асміра Беговіча. І неймовірний фейл поляка Артура Боруца. Незважаючи на трагічний початок, Саутгемптон не посипався, а навпаки перед самою перервою засмутив вже боснійського воротаря.