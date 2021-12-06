В мае 2017-го в матче 36-го тура АПЛ против Вест Бромвича голкипер Ливерпуля Алиссон Беккер решил присоединиться к угловому. На табло 1:1, шла пятая компенсированная минута. Идеальное время, чтобы пойти в чужую штрафную площадку и совершить подвиг.

Бразилец почувствовал момент, а уже через мгновение оказался в объятиях партнеров – победный гол. До Алиссона такое достижение покорялось только пяти вратарям Премьер-лиги, хотя, в отличие от мяча Алиссона, ни один из этих голов не принес команде трех очков.

А еще тот гол бразильца стал премьерным голкиперским в истории Ливерпуля (за 129-летнюю историю) и первым в АПЛ, забитым головой. Вспоминаем пятерку предшественников Алиссона.

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Петер Шмейхель

Эвертон – Астон Вилла 3:2, 2001

Карьера легендарного датчанина близилась к завершению (следует заметить, что за время выступлений Шмейхель забил более десятка голов, преимущественно с пенальти). На момент поединка на "Гудисон Парк" Шмейхелю исполнилось почти 38. Первый тайм особого поединка завершился без голов, однако в начале второй половины хозяева трижды за 12 минут поразили ворота Шмейхеля. Вскоре бирмингемцам один гол удалось отыграть, а на 90-й минуте Шмейхель решил, что бороться надо до конца и не зря сходил в чужую штрафную. Голкипер отыграл в том моменте, как врожденный форвард, а после гола даже немного рутинно побежал в свои владения.

Брэд Фридель

Блекберн – Чарльтон 3:2, 2004

Три года спустя голом отличился еще один голкипер-ветеран в завершившемся с аналогичным счетом матче, но запомнившимся еще большим драматизмом. 32-летний американец удачно подставил ногу при счете 1:2 на 89-й минуте. Однако в тот вечер хозяева вырвали победу – на второй компенсированной минуте уже забили Фриделю усилиями Клауса Йенсена.

Пол Робинсон

Тоттенхэм – Уотфорд 3:1, 2007

Следующие три гола стали последствиями не столько разыгранных комбинаций, как странных курьезов. Взять в пример безумный мяч Пола Робинсона. Тоттенхэм выигрывал 1:0 у Уотфорда, когда кипер хозяев исполнил штрафной со своей половины поля и застал врасплох Бена Фостера. Уникальности ситуации добавлял и тот факт, что оба вратаря как раз получили вызовы в лагерь национальной сборной Англии.

Я постараюсь не вспоминать этот эпизод в разговоре с Фостером. Знаю, как это бывает, это очень неприятно. Это был просто несчастный случай. Такие вещи в футболе случаются, – объяснял затем Робинсон.

Тим Ховард

Эвертон – Болтон 1:2, 2012

Болельщики на "Гудисон Парк" имели возможность увидеть еще один вратарский гол после 11-летнего перерыва. Правда, на этот раз арена Эвертона праздновала взятие ворот. Американец Тим Ховард (привет земляку Фриделю) банально выбивал мяч на чужую половину поля и заставил капитулировать Адама Богдана. Оцените реакцию Ховарда – красавчик! Интересно, что Болтон после шоковой терапии не только отыгрался в том поединке, но и победил.

Асмир Бегович

Сток Сити – Саутгемптон 1:1, 2013

Просто представьте себе – первая минута матча! Первое прикосновение к мячу в исполнении вратаря хозяев Асмира Беговича. И невероятный фейл поляка Артура Боруца. Несмотря на трагическое начало, Саутгемптон не посыпался, а наоборот перед самым перерывом огорчил уже боснийского вратаря.