Звитяга над грандом – завжди особлива подія, яку потім обговорюють роками. Тим паче, коли йдеться про новачка ліги та чемпіона з амбіціями в єврокубках.

1 тур української Прем'єр-ліги сезону 2008/09 подарував сенсацію, на яку точно ніхто не очікував. ФК Львів, який щойно підвищився у класі, зумів обіграти новоспеченого володаря Суперкубка України – донецький Шахтар.

Тріумф кримчан у Львові та "не той Шевченко": історичне чемпіонство Таврії

20 липня 2008 року ввійшло в історію українського футболу. Цей день показав, що характер та відвага можуть допомогти будь-якій команді не просто встояти "на нуль" перед грізним грандом – його можна навіть перемогти.

Parimatch – драйвер розвитку українського спорту. В портфелі партнерських проектів бренду – вісім клубів представників УПЛ (Шахтар, Десна, Маріуполь, Львів, Верес, Чорноморець, Металіст 1925, Дніпро-1), Федерація баскетболу України, Українська хокейна ліга та інші.



Parimatch є лауреатом великої кількості світових і всеукраїнських премій: "SBC awards", "Effie Awards", "Людина Року" та інших. Бренд активно розвиває соціальні проекти в рамках діяльності фонду Parimatch Foundation.

До матчу все виглядало визначеним: донецький Шахтар, який став володарем "золотих" медалей за підсумками минулого сезону, легко стартує в чемпіонаті та буде думати про чергові нагороди найвищого ґатунку та єврокубки, а ФК Львів в першому ж матчі пройде хрещення чемпіоном та надалі буде битися за очки з подвійним завзяттям.

У команді львів'ян лише одне ім'я Владислава Ващука було відоме широкій футбольній громадськості. Та молода команда показала, що гучні імена – це далеко не найважливіший фактор. Характер, єдність та віра у свої сили – ось міцний фундамент для перемог.

Який би склад не обрав Луческу, на перемогу ФК Львова все одно ніхто б не поставив. "Гірники" виконували найважчі завдання та могли собі дозволити витратити на трансфери не один річний бюджет львів'ян. Глядачі мали стати свідками яскравої демонстрації класу Шахтаря. Але чаша львівського стадіону "Україна" – це місце, де твориться футбольна магія.

Підтримати новачка чемпіонату наживо прийшло понад 20 тисяч глядачів. Навряд чи бодай один з них потім пошкодував про своє рішення. Характер, битва, сенсація, емоції – матч між ФК Львів та Шахтарем подарував усе найкраще, за що ми любимо футбол.

Як і очікувалося, команда Степана Юрчишина розпочала матч з побудови міцних оборонних редутів. Діями оборони керував досвідчений Мар'ян Марущак. Романюк, Ващук, Жданов та Даньків стримували швидку атаку "гірників", на даючи технічним футболістам багато вільного простору. Федорчук, Панас та брати Баранці в'язали гру в центрі поля та організовували швидкі випади, наконечниками яких були Гордієнко та Кіцута.

Банальний, на перший погляд, план на матч проти гранда спрацював ще до перерви. Донеччани не змогли перетворити показник володіння м'ячем у забитий гол, а львів'янам вистачило моменту – Вадим Панас переграв Рустама Худжамова та забив перший гол ФК Львова у Прем'єр-лізі!

Після перерви та претензій від Мірчі Луческу у роздягальні "гірники" продовжили облогу воріт Марущака. Та новачки чемпіонату, яку відчули неповторний смак перемоги над грандом, захищалися так хоробро та віддано, що сама фортуна стала на їхній бік та робила все для того, Селезньов, Луїс Адріано, Брандау та інше не змогли реалізувати свої бомбардирські амбіції.

Годинник на табло відраховував хвилини до завершення матчу. Коли до фінального свистка залишилося зовсім трішки, Шахтар кинувся рятуватись усіма можливими силами. Львів'яни тільки цього і чекали. Федорчук скористався поспішністю Фернандіньо, забрав м'яч та довго не роздумуючи одразу пробив з дальньої дистанції. Постріл молодого хавбека став голом року – після ідеального удару м'яч влучив у самісіньку дев'ятку. Політ Худжамова був для красивих фото – зіпсувати такого шедевру не зміг би жоден голкіпер світу.

Націлений на перемогу Шахтар ще встиг провести атаку, але вже без особливого завзяття. Зробити камбек у той день в протистоянні з таким натхненним ФК Львовом не було шансів навіть у "гірників". Фінальний свисток арбітра фіксує рахунок 2:0. У дебютному матчі в Прем'єр-лізі львів'яни здобувають перемогу над самим донецьким Шахтарем! Історичну звитягу команда присвятила своєму оператору Ігореві Слютику, який пішов з життя кількома тижнями раніше. ФК Львів мав велике серце не лише на футбольному полі.

Футбольні дива – це те, заради чого ми приходимо на стадіони та дивимося на екрани телевізорів. ФК Львів показав, що має магічний потенціал та тішить нас не лише красивою історією, а і яскравим сьогоденням. Перемога над "гірниками" у 2008-му не стала єдиною величною сторінкою історії клубу, згодом вони потішили фанатів звитягами над тим же Шахтарем, Динамо, Дніпро, адже для цієї команді на полі немає авторитетів.