Угловые или штрафные удары давно стали частью футбольной тактики. Розыгрыш этих "стандартов" превратился в секретное оружие многих команд. Однако в свое время ирландец Рори Делап ввел культ на вбрасывания из-за боковой линии. Аутов ирландца Делапа боялись все клубы АПЛ.

Десятилетие назад стадионы замирали перед фирменной походкой Роналду – так португалец отмерял шаги назад и готовился к штрафным. Еще раньше трибуны испытывали особые ощущения, когда Рори Делап брал мяч в руки, получал полотенце от болбоя, вытирал им снаряд и запускал его на десятки метров – идеально в штрафную.

"Рори Делап бросает так, будто пинает по мячу. Это немного несправедливое преимущество. Он использует вещь, которую вообще не принято использовать в футболе. Если бы мне предложили что-то изменить, я заменил бы вброс на ввод мяча ногой. Думаю, это сделало бы игру более быстрой", – сказал однажды Арсен Венгер. Ничего удивительного – после выхода в АПЛ в 2008 году Сток неожиданно обыграл Арсенал Венгера со счетом 2:1, а оба гола "гончаров" стали следствием магических аутов ирландца.

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Когда Свена-Горана Эриксона попросили сформировать образ идеального футболиста, он выбрал ноги Криштиану Роналду и руки – Рори Делапа. А тренер Эвертона Дэвид Мойес назвал Делапа "человеком-рогаткой".

"Делап невероятно выполнял ауты. Почему бы ими не пользоваться? Все было достаточно просто: далекое вбрасывание, рывок, и вот уже игроки рядом с дальней штангой. Но даже если ты точно знаешь, что случится, это трудно предотвратить – их комбинации были искусными", – отмечал в своей автобиографии "фишку" Сток Сити Луис Суарес.

Соперники по-особому боролись с вбрасываниями из-за боковой от Делапа. На "Аптон Парк", стадионе Вест Хэма, рекламные щиты размещали ближе к полю, чтобы сократить Рори дистанцию ​​для разбега. Не менее изобретательны были представители Халл Сити. Легендарный нападающий "тигров" Дин Виндас пытался нейтрализовать секретное оружие Сток Сити, даже не находясь на поле.

Виндасс мешает Делапу / фото Сток Сити

Перед очередным аутом Делапа запасной игрок Халла начинал активно разминаться и мешать сопернику ввести мяч в игру. Настолько активно, что заработал желтую карточку.

А голкипер Халл Сити Боаз Майхилл считал, что угловой для его команды будет благоприятнее, чем аут от Делапа в заключительной трети поля.

Every time I heard that Delap's name for City couldn't help but think of when Rory Delap's mere presence rattled Boaz Myhill to the extent that he would rather boot it out for a corner rather than concede a throw in. Possibly the moment that best encapsulates the Barclays for me pic.twitter.com/iuAQI1EtMo — Andy (@andyyy_1) September 27, 2020

Тони Пьюлиса и его Сток Сити часто критиковали за скучную защитную манеру игры. Поэтому именно ауты в исполнении Делапа стали своеобразным магнитом, привлекающим внимание нейтральных болельщиков. В 2010-м в поединке с Вулверхэмптоном защитник Сток Сити установил особое достижение – выполнил больше аутов, чем передач ногой (27 против 26).

Партнер Делапа в Сток Сити Питер Крауч объяснял магию аутов под особым углом:

Возвращаться на угловые очень надоедает, а что уж говорить о каждом ауте. Ментально это принуждает команды ненавидеть игры против нас. Это самое мощное оружие в нашем арсенале. Если Рори способен бросать мяч быстрее, чем во время угловых, значит это трюк, которым не следует пренебрегать.

Защитник Арсенала Ли Диксон обратил внимание на другой важный аспект аутов Делапа: "Я тоже далеко бросал мяч и оттачивал свое мастерство на тренировках. Но все, что мне удавалось сделать с помощью бросков – доставить мяч в штрафную. Но это не становило большой опасности для соперника.После большинства аутов мячи летят высокой дугой, а значит, с маленькой скоростью. Делап бросает мяч, словно выполняет угловой. Он выбрасывает мяч руками с большой силой по ровной траектории, поэтому скорость полета сохраняется".

Делап против Фернандо Торреса / фото Сток Сити

Следует заметить, что талант Рори зародился в детстве. Еще в школе парень увлекался метанием копья (говорят, даже занимал призовые места). Крепкие руки он использовал и в игре в гольф. "Однажды мы возились на поле для гольфа. Я играл очень слабо, поэтому в те моменты, когда никто не видел, швырял мяч руками. Все пораженные моей точностью только и аплодировали: "Великолепный удар!"

Впервые Делап имплементировал этот прием в футбол еще в составе молодежной команды Карлайл Юнайтед, которая встречалась с Ливерпулем. На последней минуте при счете 2:2 Рори буквально швырнул мяч из-за боковой в лоб своего партнера и стал соавтором победы. На самом деле Делап феерил задолго до перехода в Сток Сити. В Дерби, к примеру, была особая связка Делап-Ванчопе. Первый исполнял ауты, а второй отлично играл головой.

Делап в составе Дерби против Гиггза / фото из открытых источников

Когда Рори перебрался в Сток к Тони Пьюлису, тренер заверил Рори, что хочет использовать его уникальный скилл для наигранных комбинаций. Сначала "гончары" разрывали аутами Чемпионшип, а затем успешно стартовали с ними в АПЛ. Нередко вбрасывания Делапа давали команде психологическую уверенность и служили своеобразным ритуалом.

Одно дело – уметь бросать мяч в определенные зоны, но для того, чтобы это сработало, нужны достаточно хорошие и смелые игроки", – скромно отмечал Делап. И добавлял, что в коллективе такое взаимодействие отшлифовывалось не так уж часто. "Традиционно раз в неделю, в пятницу, около получаса, – рассказывал Рори.

Эра Делапа в составе гончаров началась с драмы. В одном из первых матчей еще арендованный у Сандерленда игрок получил тяжелейший перелом. На следующий день Пьюлис и президент Сток Сити посетили футболиста в больнице и пообещали, что клуб не просто вылечит Рори, но и выкупит его у Сандерленда. Пройдут годы и Делап сполна отблагодарит Сток. Более того, клуб даже сузит поле домашнего стадиона до максимально допустимых размеров – это еще один факт, доказывающий важность аутов Делапа для Сток Сити.

В 2013-м после семи сезонов ирландец простился с одним из старейших клубов Британии и выступал в низших дивизионах. Завершал карьеру Делап в 37-м в четвертом английском дивизионе.

Видео незабываемых аутов в исполнении Рори Делапа

"Я не думаю, что какой-то игрок может попасть в команду Премьер-лиги только потому, что он умеет бросать мяч на дальние расстояния. Дэвид Бекхэм выполнял исключительные подачи, однако добавил Манчестер Юнайтед и многие другие элементы, которые сделали команду такой успешной. Мне бы хотелось, чтобы люди помнили меня как футболиста с хорошими навыками игры ногами, но если они хотят помнить меня благодаря дальнему броску, это хорошо. Во всяком случае это лучше, чем если вас забудут вообще", – считает Рори Делап.