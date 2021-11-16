В насыщенной футбольной карьере Вуядина Бошкова было много команд. Однако две из них оставили наиболее заметный след. В Войводине он реализовался как футболист, а в Сампдории состоялся как тренер.

Уроженец сербского Бегеча, пригорода Нового Сада, уже в 15 лет дебютировал за главную команду региона – Войводину. За один из старейших клубов страны, иногда называемый "Старой дамой", Вуядин Бошков проведет 14 лет и в общей сложности играет более 500 поединков. Тем не менее, тот период существования клуба трудно назвать успешным, а главным достижением Войводины станет выход в финал Кубка Югославии в 1951-м.

В статусе футболиста Войводины Бошков ездил на Олимпийские игры-1952 в Хельсинки, где югославы завоевали серебряные медали. По пути в финал соревнований команда Бошкова одолела сборную СССР, где сверкали Бобров, Нетто и Бесков. Впрочем, в решающем матче балканцы ничего не смогли сделать с невероятным Ференцом Пушкашем и сборной Венгрии – 0:2. Стоит добавить, что Бошков был частью югославской команды на чемпионатах мира 1954 и 1958 годов.

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В 30 лет Вуядин наконец-то уехал за границу и пополнил ряды Сампдории. Однако в Генуе он травмировался и вскоре переехал в Швейцарию. Там в составе Янг Бойз югослав завершал карьеру футболиста и начинал тренерскую деятельность. В середине 60-х Бошков вернулся в родную Войводину, где полдесятилетия выполнял функции технического директора.

Те, кто работал вместе с Вуядином, уверяют, что у него было особое умение объединять коллектив и поддерживать в непростые времена поражений и неудач. Никаких криков и проявлений деспотизма – не совсем типичный стиль управления тренерам старой формации. Еще одна особенность работы мистера Бошкова – хорошее чувство юмора.

Бошков в составе Войводины / фото из архива

Работа легенды в структуре клуба из Нового Сада принесла заметные результаты. Прежде всего, "Старая дама" развивалась в плане инфраструктуры. Все это отразилось на результатах – в 1966-м Войводина завоевывает первое в истории золото, а впоследствии играет в еврокубках. Провинциальная команда превращается в ведущую силу Югославии.

Вообще в тренерской карьере Бошкова было достаточно ярких страниц. Работа с национальной командой Югославии, Кубок Нидерландов с Ден Хаагом в 1975-м, чемпионство с мадридским Реалом в 1980-м, а еще особый период в Роме, запомнившийся дебютом Франческо Тотти, которому на тот момент исполнилось 16.

Бошков в Реале / фото із соцмереж

Помню тот день, как сейчас. Я и не думал, что выйду на поле... Когда Вуядин Бошков обернулся, чтобы позвать меня, я подумал, что он обращается к моему партнеру Роберто Муцци. Именно Роберто сказал мне: "Посмотри, он хочет, чтобы ты сыграл". Я не мог в это поверить. Эмоции, которые я испытал, сложно передать, – вспоминал момент своего дебюта Тотти.

И все же наибольших успехов на тренерской скамье Бошков добился в Генуе. Пять из семи титулов за историю Сампдории были завоеваны именно в эру Бошкова. И это без учета фантастического выхода в финал Кубка чемпионов-1992.

С каждым годом Сампа становилась все сильнее. Следом за Кубками Италии команда из Генуи смогла сделать невозможное – выиграть Скудетто. Кстати, частью той великой Сампдории был и украинец Алексей Михайличенко. Однако через год, уже без Михайличенко, Сампдория смогла состворить еще одно чудо.

Пальюка, Виалли, Бошков, Манчини / фото мз соцсетей

Последний в истории Кубок чемпионов запомнился эпическим финалом между генуэзцами и Барселоной. На пути к групповому этапу итальянцы чуть не опозорились. После поражения Гонведу 1:2 в ответном матче ребята Бошкова добыли необходимый результат (3:1), хотя сделали это с немалыми проблемами.

Квартет с Сампдорией со временем сформировали Црвена Звезда, Андерлехт и Панатинаикос. Команда из Генуи финишировала первой и по регламенту турнира попала в финал, где ее ждала Барселона (в группе каталонцы дважды победили киевское Динамо (2:0 и 3:0). Олицетворением той Сампдории был дуэт Роберто Манчини и Джанлука Виалли, записавших в актив по три гола на групповой стадии

Решающий матч Кубка чемпионов превратился в игру нервов и персональное противостояние Вуядина Бошкова и Йохана Кройфа. Шахматная партия длилась 120 минут и завершилась триумфом испанцев благодаря единственному точному удару Рональда Кумана.

Шедевральный штрафной на 112-й минуте принес каталонцам трофей. В свою очередь эпоха Бошкова завершилась большим разочарованием – вскоре югославский тренер возглавил Рому.

В конце 90-х Бошков вернется в Геную, однако не будет иметь больших успехов. В третий и последний раз Вуядин работал в дорогом для его сердца клубе в 2006-м в качестве скаута. Это была последняя работа легендарного специалиста. Бошков не дожил до своего 83-го дня рождения всего три недели. В апреле 2014-го его не стало. По себе Вуядин Бошков оставил огромное наследие и великолепные воспоминания. Ярким примером которых является Сампдория на рубеже 80-х и 90-х.