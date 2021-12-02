Стивен Джеррард – одна из наиболее ярких фигур в новейшей истории английского чемпионата. Ему удалось стать капитаном команды детства и завоевать уважение фанатов даже злейших соперников.

Стивен Джеррард полюбил футбол после первого же касания и мяча. Сначала его сердце принадлежало только игре – он с радостью посещал как игры Ливерпуля на "Энфилде", так и матчи Эвертона на "Гудисон Парк".

Но здесь свою миссию выполнил папа, который был ярым поклонником Ливерпуля. Сначала он просматривал с сыном кассеты с матчами мерсисайдцев, а затем поднялся в комнату парнишки с большим портретом Кенни Далглиша. С этого момента перед глазами Стиви предстала только одна мечта – играть в футбол в футболке Ливерпуля.

В 8 лет он поступил в Ливерпульскую академию. Парень с нетерпением ждал каждой тренировки и отдавался по полной. Талант, умноженный на невероятную работоспособность, быстро сделал лидером команды. Он не знал, что такое проигрывать – дух Ливерпуля в его крови.

АПЛ – это яркие матчи и удивительные футбольные баталии. Заряжайся лучшими эмоциями и пиши историю вместе BetWinner.



BetWinner – наслаждайся футболом, получая от игры только самое лучшее. Регистрируйся на сайте и побеждай вместе с любимыми командами.

Карьеру Джеррарда чуть не прервал страшный эпизод. Однажды на улице он выбивал мяч из кустов и сильно ранил ногу. Врачи даже хотели ампутировать ему палец, но ситуацию спас директор академии Стивен Хайвэй, примчавшийся в больницу. К счастью, все прошло хорошо, хирургам удалось вытащить вилы из ноги Стиви и зашить рану.

Джеррард легко прогрессировал из года в год, тренируясь с дублем в Мелвуде, рядом с главной командой. Вскоре парня заметил наставник первой команды Рой Эванс.

В 1998 году Ливерпуль возглавил Жерар Улье. Стивен переживал, что новый тренер не увидит в нем перспективы, но все получилось наоборот – специалист дал 18-летнему парню дебютировать на родном "Энфилде". 28 ноября 1998 года Джеррард вышел на поле в матче против Блэкберна, а в истории Ливерпуля начиналась новая эпоха – его эпоха.

В сезоне 1998/99 Стиви принял участие в 13 матчах, а Ливерпуль финишировал только седьмым. Теперь, когда мечта детства сбылась, Джеррард поставил перед собой новую задачу – поднять над головой кубок АПЛ.

Цель стала ближе уже со следующего сезона – 4 место в чемпионате, которое дарит место в еврокубках. Стивена ждал новый ошеломляющий футбольный опыт, и в следующем сезоне он уже стал важным винтиком в победе Ливерпуля в Кубке УЕФА. В чемпионате тоже дела пошли лучше – 3-е место в таблице.

Сезон 2001/02. Джеррард – незаменимая опора в центре поля. Молодой хавбек с неуступчивым характером стал любимцем "Энфилда". Команде не хватало лишь немного. Ливерпуль финишировал вторым, пропустив вперед Арсенал. Болельщики мерсисайдцев в радостном предчувствии.

Но их, как и Стиви, ждало разочарование – 5 место. Казалось, после таких феерических рывков команде просто не хватило запаса сил. Следующий год подтвердил гипотезу – 4 место. Провал в сезоне 2004/05 стал сигналом того, что команде нужны изменения. Стиль Ливерпуля нуждался в реформациях, и они пришли. Тренерский мостик занял Рафаэль Бенитес. Сначала Джеррард и Рафа не находили понимания – лидер не принимал стиля тренировок, а специалист очень придирчиво относился к капитану. Но после Стамбульского чуда в финале Лиги чемпионов с Миланом все проблемы ушли – этот подвиг навсегда вошел в историю футбола. Хотя в чемпионате Ливерпуль из-за неудачного старта финишировал лишь 5-м.

В следующем году Джеррард взял бронзу АПЛ, но этого мало. Ливерпуль стал машиной по забиванию голов, но даже этого не хватало для чемпионства. Сезон 2006/07 – снова третье место с большим отставанием от ненавистного МЮ и поражение Милана в финале Лиги чемпионов. Джеррард разбит – неужели мечта останется недостижимой? За ним охотились все европейские гранды, предлагая безумные контракты, но его сердце принадлежало "Энфилду". Если не получится стать чемпионом, так и будет, но родную команду он не покинет.

Через год МЮ снова стал чемпионом, а Ливерпуль – только 4-й. Чемпионат 2008/09 был особенно болезненным. Стиви и Ко гнались за МЮ целый сезон, но на финише не досчитались только 4 очка. Мечта выскользнула сквозь пальцы. Собраться после такого удара Ливерпуль не смог даже с таким лидером как Стивен Джеррард – 7 место в сезоне 2009/10. Работа Бенитеса в команде завершена.

Для Ливерпуля началась черная полоса. Преданности одного Джеррарда не хватало для успеха. 2010/11 – Ливерпуль только на 6 месте, через год – восьмой. Но Стивен не сдавался, он верил, что после тьмы будет свет, и Ливерпуль снова громко заявит о себе не только на всю Англию, но и весь футбольный мир. Ждать нужно будет долго – 7 место в сезоне 2012/13. Четыре года подряд мерсисайдцы даже близко не подходили к чемпионской группе. Но аккумулированная энергия должна была скоро прорваться.

Сезон 2013/14. Ливерпуль разрывает всех на своем пути. Под руководством Роджерса команда обрела необходимый баланс и выглядела просто невероятно. Стивен счастлив – вот она, мечта! Никто не мог устоять перед его командой, кубок – на расстоянии протянутой руки. Но Джеррард потянулся за наградой рано, и все испортило досадное падение.

В предпоследнем матче сезона против Челси произошла трагедия. За 35 секунд до конца первого тайма Джеррард опустился в зону центральных защитников – привычные действия при розыгрыше мяча. Стиви хотел принять мяч с разворотом, приём, который выполнит даже ребенок. Но на долю секунды он потерял равновесие, а в попытке догнать мяч только усугубил ситуацию и упал. Ошибкой воспользовался Демба Ба, открывший счет в матче.

Во втором тайме Ливерпуль снова пропустил. Поражение в чемпионском матче и историческая ошибка – слишком тяжелый удар даже для Джеррарда. Капитан рыдал всю ночь.

Сити догнал Ливерпуль и занял первое место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных. В последнем матче с Кристалом Пеласом Ливерпулем нужно было побеждать с большой разницей голов. Команда готова была умереть на поле ради мечты Джеррарда, чтобы досадное падение не стало для него болезненным воспоминанием.

Но снова вмешалась удача. Мерсисайдцы выигрывали 3:0 и шли вперед забивать еще. Кристал Пелас воспользовался этим и сделал удивительный камбэк – 3:3. Джеррард опустошен. Он сумел стать живой легендой АПЛ, победить в Кубке УЕФА и Лиге чемпионов, стать лидером сборной Англии, но заветная мечта так и не сбылась. Он так никогда и не сможет назвать себя чемпионом...

Сезон 2014/15 Стиви уже доигрывал. Через возраст биться в каждом матче он уже не мог, команда претерпевала реформы (лишь 6 место в чемпионате), а боссы клуба предлагали ему далеко не те условия продления контракта, на которые он рассчитывал после многолетней преданности родному клубу.

Прощание на "Энфилде" удачным не было – все тот же Кристал Пелас нанес Ливерпулю поражение со счетом 1:3. Джеррард отчаянно бросался в подкатах, но спасти ситуацию не смог. Но зрители на трибунах платили по 3 тысячи фунтов не ради победы – они хотели раз увидеть своего кумира на родном стадионе. Аплодисменты и слезы как болельщиков, так и Джеррарда. Момент, умиляющий футбольных поклонников всего мира.

В последнем матче за Ливерпуль Джеррард забил, но Сток Сити набросал мерсисайдцам 6 голов. Бесславный разгром – далеко не так прощаются с легендой. Но бросить камнем в Стиви никто не мог. Как и в далеком 1998-м, он дрался на поле, как лев, каждый матч для него был как последним. Ему не удалось осуществить мечту, но для любого, кто любит футбол, он навсегда будет примером верности и легендой, затмить которую не смогут никакие падения и поражения.