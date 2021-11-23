Шахтер при независимой Украине потерпел многие трансформации. Команде удалось стать грандом внутреннего чемпионата и даже поднять над головой последний Кубок УЕФА.

Тренер – важная фигура, отражающая философию команды и задающая вектор развития. Донецкому Шахтеру пришлось пропустить через тренерский мостик многих именитых специалистов, чтобы найти свой особенный путь и завоевать самые высокие вершины.

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Валерий Яремченко

Известный украинский специалист большую часть своей игровой карьеры провел в футболке донецкого Шахтера. Для Валерия Ивановича "горняки" – не просто команда, а работа жизни. В Независимость дончане вошли именно под его руководством.

У команды были серьезные амбиции. Футболисты стабильно получали зарплату 500 – 600 долларов и подарки. Главной задачей стояла победа в чемпионате Украины, – рассказывал Яремченко.

Специалист много и упорно работал, но выполнить задание и порадовать болельщиков трофеем не сумел. Его высшим достижением стало вице-чемпионство Шахтера в 1994 году. Хороших футболистов и хороших условий оказалось недостаточно для того, чтобы одолеть киевское Динамо. Руководители клуба решили, что изменения пора делать на тренерском мостике.

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Владимир Сальков

Еще один бывший футболист донецкого Шахтера, которому судьба дала шанс потренировать свою команду. Сразу после завершения карьеры Сальков остался работать в Шахтере и вскоре возглавил главную команду. С ним "горняки" дорвались в финал Кубка СССР и выигрывали "серебряные" и "бронзовые" награды – большой успех для команды промышленного региона. Но в партии нашлись "доброжелатели", из-за которых в 1978 году он был вынужден написать заявление на увольнение. Следующего шанса пришлось ждать более 15 лет.

На возвращение легенды возлагались большие надежды. Все верили, что именно ему удастся воплотить мечту болельщиков – завоевать чемпионство. Но у судьбы были другие планы.

Сальков сумел подарить Донецку первый трофейный праздник – Шахтер стал победителем Кубка Украины. Но в чемпионате 1994/95 дончане финишировали только на 4 месте – совсем не то, чего хотелось руководству.

Специалист получил шанс реабилитироваться в следующем сезоне, но провалил старт чемпионата. Долго ждать успеха руководители Шахтера не хотели – отставка.

Валерий Рудаков

Рудаков отдал Шахтеру 12 лет карьеры, сыграл за "горняков" 277 матчей. Этого было достаточно, чтобы получить шанс возглавить главную команду.

Впрочем, времени искать опытного тренера у Шахтера не было, ведь увольнение Салькова произошло уже по ходу сезона. Нужен был человек, который хорошо знает команду и сможет хоть как-то наладить ситуацию.

Проявить себя на тренерском посту Шахтера Рудакову не удалось. Слишком много проблем имели "горняки", слишком неудачным был старт, слишком много факторов играли против него. Когда стало понятно, что какие-либо награды или высокие места недостижимы, Рудакову разрешили завершить сезон, чтобы не наделать новыми изменениями еще большей беды.

Тогда не хватало опыта, были и другие факторы. У нас не было поддержки от руководства клуба, хотя это так же можно списать на неопытность. В то время все только начиналось, было сделано много ошибок, – найдет Рудаков объяснение провала годами позже.

10 место в таблице – максимум, который выжал Рудаков. Результат не нравился ни ему, ни руководству. Новый тренер на следующий сезон был наиболее очевидным решением.

Возвращение Яремченко

В 1996 году Шахтера ожидали большие изменения. Команду снова возглавил Валерий Яремченко. Он должен стабилизировать ситуацию в коллективе и бороться за самые высокие места в таблице. Кроме того, президентом клуба стал молодой и амбициозный Ринат Ахметов. Его приход означал, что теперь "посредственность" никогда нельзя будет ассоциировать с Шахтером.

Сезон 1996/97 Шахтер заканчивает вторым, отставание от Динамо – 11 очков. Единственное утешение – завоевание еще одного Кубка Украины.

Ринат Ахметов не совершает ошибки предыдущих руководителей и дает Яремченко время на работу и улучшение результатов. Это дало свои плоды: Шахтер снова финиширует вторым, но отстает от Динамо всего на 5 очков. Кроме того, серебро дает пропуск на евроарену – Яремченко получает шанс реабилитироваться за второе место на внутренней арене.

С Биркирарой Шахтер справился, а вот Цюрих не осилил – вылет во втором квалифай-раунде. Из-за травмы не смог сыграть лидер дончан Валерий Кривенцов, тот самый, что сейчас возглавляет Металлист-1925. Не смогли сыграть Котов и Шутков. Кадровые проблемы стали причиной проигрыша швейцарцам.

Исправить ситуацию могла только победа в чемпионате, но Яремченко подвел фарт – Динамо ушло в отрыв и убило шансы Шахтера на "золотые" медали. Ринат Ахметов решил, что у специалиста было достаточно времени и возможностей, чтобы выполнить поставленную задачу, поэтому 31 марта 1999 отправляет его в отставку.

Анатолий Бышовец

Единственное, на что мог рассчитывать Бышовец в текущем сезоне, – второе место, которое команда успешно заняла. 9 очков отставания от Динамо добавляло огня скептикам, смеющимся над чемпионскими амбициями Шахтера. Старт следующего чемпионата должен был доказать их неправоту.

Но новый тренер выбрал не ту линию, которая нужна была команде. Футболистам запрещалось отрабатывать удары вне тренировки, команда начала защищаться количественно, а не качественно.

Это был очень устаревший футбол. Многие игроки потеряли форму. Мы стали играть очень плохо, но не по своей воле, – расскажет один из лидеров Шахтера Геннадий Орбу.

Неприятие тренера командой быстро отразилось на результатах: вылет от Роды в первом квалификационном раунде Кубка УЕФА и неудачный старт в чемпионате. Было очевидно, что дальше ситуация только усугубится. Бышовец уходит в отставку.

Алексей Дрозденко

Еще один бывший футболист Шахтера оказался на тренерском мостике команды. Правда, с приставкой "исполняющий обязанности". В 6 матчах под его руководством команда одержала 3 победы и трижды терпела поражение. Критиковать специалиста или надеяться на него никто не собирался – все понимали временность его работы.

Тимощук, Зубов, Ателькин, Воробей нуждались в специалисте, который сможет построить рисунок игры. И такой пришел.

Виктор Прокопенко

Именно Прокопенко стал специалистом, который заложил фундамент будущих побед Шахтера. Его опыт, умноженный на талант футболистов, позволил "горнякам" демонстрировать свой стиль. Футболисты радостно приняли специалиста и работали под его руководством с особым старанием.

В дебютном сезоне 1999/2000 Прокопенко привел команду в серебро, которое давало право дончанам впервые в истории попробовать свои силы в Лиге чемпионов. Драматическая победа над Славией в квалификации – и Шахтер следует в групповой этап!

Арсенал и Лацио – европейские гранды, противостоять которым "горняки" еще не могли. Но вкус больших турниров команда попробовала.

В чемпионате Шахтер почти совершил подвиг – Динамо стало чемпионом, опередив "горняков" только на одно очко, а в поединке в столице Украины "горнякам" удалось обыграть звездную команду Лобановского! Победа в Кубке, участие в Лиге чемпионов и какие-то миллиметры до триумфа в чемпионате показали – вектор Прокопенко верный.

Впрочем, следующая квалификация ЛЧ для Шахтера оказалась неудачной: поражение дортмундской Боруссии. Прокопенко пришел к президенту Шахтера и открыто заявил, что отдал команде все, и для выхода на новый уровень нужен иностранец, который понимает европейский футбол и сможет дать "горнякам" менталитет победителей. Ринат Ахметов поблагодарил Прокопенко за откровенность, и они вместе стали рассматривать кандидатуры. Наиболее желанным специалистом был Мирча Луческу, но уговаривать румынского тренера пришлось не один год.

Возвращение Яремченко-2

Третья попытка Яремченко завоевать чемпионат удачной не стала. Снова "горняков" от Динамо отделяли каких-то 3 очка. Хорошие игроки, особый стиль, поддержка трибун – у Шахтера было все, что нужно чемпионам, но не хватало какой-либо детали. Создалось впечатление, что украинские специалисты просто не могут взять "чемпионскую планку". Гипотеза Прокопенко подтвердилась – для "золота" нужен иностранец. Интуиция его не подвела – уже в следующем сезоне Шахтер наденет вожделенные медали.

Невио Скала

Назначение итальянца стало подлинной сенсацией для украинского футбола. От специалиста ждали чего-то невероятного, ведь его имя громко звучало футбольной Европой.

Сначала я не хотел идти в Шахтер, это была другая лига с другим языком. Но база команды, бюджет и президент убедили меня в серьезных амбициях проекта. Мы договорились о контракте на 6 месяцев, а дальнейшие условия должны рассматриваться после завершения сезона и оценки результатов, – вспоминает Скала.

Итальянец не подвел ожиданий и в короткие сроки выдал максимум – Шахтер прервал гегемонию Динамо в чемпионате Украины и завоевал Кубок. Первый "золотой дубль" в истории Шахтера!

Безумный успех создавал впечатление, что итальянец в клубе надолго и приведет "горняков" к новым высотам. Но все пошло кувырком после первого матча с Аустрией – абсурдное поражение 1:5.

Президент был очень зол на результат и предложил мне уйти из Шахтера. Я с радостью согласился. Мы разошлись в хороших отношениях, – уверяет Скала.

Возвращение Яремченко-3

Валерий Иванович возглавлял Шахтер "в любой непонятной ситуации". Понятно было, что теперь дончане будут придерживаться иностранного вектора на тренерском мостике, но пока не было соответствующей кандидатуры или продолжались переговоры оставаться без тренера команда не могла.

Именно поэтому Яремченко снова вернулся в Шахтер – держать команду на уровне до того момента, как ее возглавит более классный специалист. С этим Яремченко справился – уже привычное второе место в чемпионате.

Бернд Шустер

Мирча Луческу снова дал Шахтеру отказ, поэтому клуб пригласил Бернда Шустера. Звездный немец должен привести Шахтер к чемпионству и показать силу команды в еврокубках. Сначала все шло хорошо – у немца был несомненный авторитет, а Шахтер играл в классный атакующий футбол. Вылет в квалификации ЛЧ от Локомотива был списан на нехватку времени для работы с командой.

Но во второй части сезона все пошло не по плану. Шахтер потерял очень много важных очков, что позволило Динамо "обогнать конкурента на повороте" и завоевать золотые медали. Победа в Кубке Украины значимой не была – немецкий специалист ушел в отставку еще до завершения сезона. Две последние игры Шахтер отыграл под руководством Прокопенко.

Мирча Луческу

Человек, ставший целой эпохой донецкого Шахтера. Румынский специалист ввел особую схему с украинской защитой и техничной бразильской атакой. Он долго отказывал Ахметову и Прокопенко, но в конце концов им удалось убедить капризного румынского специалиста.

У Шахтера появился свой стиль, позволивший "горнякам" стать чемпионом Украины в нескольких сезонах подряд, торжествовать в Кубке Украины и даже завоевать последний Кубок УЕФА! Если бы кто-то в мае 2004 года сказал, что Шахтеру из Луческу удастся покорить еврокубковую вершину – в ответ была бы по меньшей мере ироническая улыбка.

Тренер, который за столько лет так и не перешел на общение хотя бы на русском, имел с командой какую-то особую связь, что позволило Шахтеру показывать невероятный футбол и стать гегемоном на внутренней арене.

Наверное, именно Шахтер Луческу подарил болельщикам "горняков" больше всего счастливых воспоминаний, и его преемникам будет крайне тяжело хотя бы повторить все достижения.

Паулу Фонсека

По завершению сезона 2015/2016 руководство клуба принимает решение изменить вектор развития. Команду возглавил Паулу Фонсека, классно проявивший себя в Браге. Именно после матча с его командой пополз слух, что Шахтер сделает все возможное, чтобы переманить его на свой тренерский мостик. Фонсека тоже был не против – возможность работать со звездными игроками, играть в Лиге чемпионов и стать чемпионом УПЛ открывала перед ним большие перпективы.

С его приходом Шахтер стал играть более прагматично, концентрируясь на безопасности у собственных ворот. На критику Фонсека отвечал результатом – три чемпионства и Кубка Украины подряд являются лучшим свидетельством успешности его идей.

Его будущему в Шахтере ничего не угрожало, однако португалец почувствовал, что готов к новому уровню в Европе и захотел попробовать свои силы в топ-чемпионате. Возражать ему не стали – такой карьерный трамплин стал прекрасным стимулом при последующих переговорах.

Луиш Каштру

Опытный специалист должен был продолжить дело Фонсеки, которого переманила Рома, но ему не хватило гибкости. Казалось, что команде не хватает понимания его идей и достучаться до игроков ему так и не удалось.

Чемпионство не спасло его от увольнения после сезона – слишком бледную игру демонстрировала команда в еврокубках, слишком невнятным стал стиль Шахтера. Кроме того, его авторитет в команде и менеджменте оставлял желать лучшего. Шахтер нуждался в новых изменениях – с Каштру спад становился слишком очевидным.

Роберто Де Дзерби

Еще одно изменение вектора Шахтера после "португальского" этапа. Шахтер удовлетворил его просьбу и приобрел нескольких ценных игроков, но адаптация специалиста в новом чемпионате и перестройка команды заняли больше времени, чем хотели бы болельщики.

После 14 туров УПЛ Шахтер опережает "Динамо". У ЛЧ дела хуже – только нулевая ничья с Интером, которая не перекроет разгром от Реала и поражение Шерифу.

Впрочем, в Сассуоло Де Дзерби показал, что стоит ему дать время и доверие – и он заставит говорить о своей команде всю футбольную Европу.