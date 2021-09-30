Стать лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с 5 голами – вполне реально. В трех из пяти стартовых розыгрышей турнира именно полдесятка голов оказывалось достаточно для того, чтобы выиграть гонку бомбардиров. В последний раз это случалось в сезоне 1996/1997, когда звание лучшего голеадора получил игрок мадридского Атлетико Милинко Пантич.

Протекторат тренера

В Мадрид серб приехал в 29-летнем возрасте. Трансферу Пантича предшествовала мифическая история о диалоге главного тренера "матрасников" Радомира Антича и президента клуба Хесуса Хиля. Опальный президент не мог поверить в то, что Антич всерьез верит в способность Пантича усилить его команду. Мол, переезд Милинко в Испанию – последствие не столько качественной игры футболиста, как банальное землячество.

В конце концов тренеру удалось убедить президента приобрести одного из лидеров греческого Паниониоса (говорят, Хиль пригрозил Античу возвратом средств в случае провала соотечественника). В 19-летнем возрасте Пантич стал игроком Партизана и считался одним из самых талантливых югославских футболистов своего поколения. Именно тогда Милинко познакомился с Античем, чтобы через 10 лет встретиться в Атлетико.

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Пантич приехал в Мадрид истощенный предсезонной подготовкой в Греции. Тренер Паниониоса Эммерих Эней (именно он возглавлял сборную Венгрии в историческом премьерном поединке против Украины в Ужгороде в 1992-м) любил устраивать по три тренировки в день. Как-то Антич позвонил земляку и пригласил в Мадрид. Уже в дебютном матче за "матрасников" серб поразил качественной игрой и забитым мячом после необычного удара со штрафного.

Золотой дубль и титул в ЛЧ

Стартовый сезон новичок провел довольно успешно (16 голов и статус второго бомбардира команды), а завершил его яркой точкой. В финале Кубка короля именно Пантич принес победу Атлетико в битве с Барселоной в компенсированное время. Поэтому, мадридцы не только выиграли Примеру, но и оформили золотой дубль – первый в истории клуба. Команду Антича ждала Лига чемпионов.

В группе мадридская команда встретилась, как потом оказалось, с будущим победителем турнира – дортмундской Боруссией. Хотя в первых двух турах испанцы противостояли скромным Стяуа (4:0) и Видзеву (4:1). По два гола румынам и полякам отгрузил Диего Симеоне, сосед Пантича по комнате. Что касается серба, то в шести матчах группового этапа он забил четыре раза – по голу каждому сопернику (дважды Видзеву). Особенно красиво Милинко забил в Дортмунде.

Путь "матрасников" оборвался уже в четвертьфинале, Пантич снова отличился, впрочем этого оказалось слишком мало. Крепкий Аякс Луи ван Гала одолел соперника лишь в экстратайме (3:2) – на 119-й минуте забил Тиджани Бабангида. В свою очередь, Пантич реализовал пенальти на 105-й минуте и сделал счет 2:2. Сразу десять футболистов отличились 4 голами в том розыгрыше, однако показатель сербского атакующего полузащитника остался недосягаемым.

Цветы для маэстро

Кроме важной игровой и, как следствие, статистической роли для Атлетико, где Милинко задержался до июля 1998-го, пока не перебрался во французский Гавр, он выполнял еще и духовную роль. 28 января 1996-го мадридцы на "Висенте Кальдерон" победили Атлетик из Бильбао 4:1. Все голы хозяев пришли после подач от углового флажка, которые идеально выполнял серб.

Одной среди тысяч болельщиков на мадридском стадионе была женщина по имени Маргарита Луенго. Перед той игрой у нее было ощущение – ее команда забьет сегодня 4 раза. Поэтому в одном из фанатских кафе Маргарита попросила у администратора 4 гвоздики и взяла их на стадион. После каждого взятия ворот женщина бросала цветок рядом с угловым флажком. Два из четырех голов Атлетико забил после корнеров в исполнении Милинко Пантича (еще раз серб забил сам).

Милинко Пантич / фото Атлетико

Однажды футболист подошел к угловому флажку и небрежно боднул цветы. После этого Маргарита написала Милинко записку: "Не делай этого, пожалуйста. Гвоздики – для тебя". С тех пор Пантич и госпожа Луэнго близко подружились. 74-летняя женщина сейчас называет Милинко своим сыном. После прощального поединка футболист подарил подруге свою футболку, которую та передала в клубный музей.

Лишь однажды традиция с гвоздиками была нарушена – не стало близкой подруги Маргариты и она не смогла прийти на стадион. Даже в наше время пандемии на каждом домашнем матче "матрасников" уже не на "Висенте Кальдерон", а на "Ванда Метрополитано" рядом с левым угловым флажком южных ворот лежали гвоздики в клубных цветах: 12 красных и 12 белых. Однажды Маргарите позвонил капитан команды Коке с серьезным вопросом: "Как правильно должны лежать цветы?" Женщина через камеру подсказывала "ассистенту", где именно должен располагаться букет.

Милинко Пантич уже давно не выходит на поле в полосатой форме Атлетико, а Маргарита Луэнго нечасто бывает на матчах любимой команды и редко поддерживает ее во время выездных поединков. Но в течение 25 лет ни одна домашняя игра мадридцев не проходит без цветов, которые лежат рядом с угловым флажком.