Роль капитана в команде – определяющая, особая и даже сакральная. Умение повести партнеров за собой, показать пример и вдохновить на свершения – далеко не полный перечень функций человека с повязкой. Футбол 24 при поддержке "HLIBNY DAR" вспоминает наиболее знаковых капитанов в летописи чемпионатов Европы.

Капитаны-победители

В истории чемпионатов Европы было 15 триумфаторов. Первым, кто поднял над головой кубок стал капитан сборной СССР Игорь Нетто, который удостоился такой чести в 1960 году. Только один футболист с повязкой на руке добывал трофей дважды – испанец Икер Касильяс сделал это в 2008-м в Вене и в 2012-м в Киеве. Кстати, Касильяс остается единственным голкипером-капитаном, побеждавшим на Евро.

Игорь Нетто (слева) / Фото из архива

Самым молодым капитаном-чемпионом Европы стал Рууд Гуллит, который в 25 лет и 298 дней привел к победе сборную Нидерландов. Другой рекорд принадлежит Теодоросу Загоракису – грек является старейшим капитаном-триумфатором европейского континентального первенства. На момент победы в 2004-м Загоракису исполнилось 32 года и 251 день.

Чаще всего чемпионами становились капитаны-защитники – сразу 6 раз. Если суммировать клубные показатели, то кэпы мадридского Реала трижды выигрывали чемпионаты Европы.

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Капитаны-бомбардиры

Лишь трижды капитаны забивали больше всех на чемпионатах Европы. В 1964-м сборная Венгрии выиграла бронзу, а ее капитан Ференц Бене дважды отличился на турнире. Столько же забил его партнер Деже Новак и испанец Хесус Мария Переда. Это трио номинально разделило звание лучшего бомбардира.

В 1984-м Мишель Платини не просто выиграл гонку голеадоров чемпионата Европы, но и установил рекорд по количеству голов в одном турнире – 9. Сделал он это в статусе капитана сборной Франции.

На позапрошлом первенстве, в 2012-м, капитаном сборной Португалии был Криштиану Роналду. CR7 отличился тремя голами, как и Фернандо Торрес, Алан Дзагоев, Марио Манджукич, Марио Гомес и Марио Балотелли. Однако официально лучшим бомбардиром признали испанца из-за наименьшего количества минут, проведенных на поле.

Капитаны-тренеры

Летопись ЧЕ знает семь случаев, когда капитаны впоследствии участвовали в турнире в качестве тренеров. Впервые в такой роли оказался Франц Беккенбауэр, который дважды был капитаном сборной Германии на Евро в 1972 и 1976 годах. Уже в 1988-м Кайзер Франц привез сборную Германии на турнир в качестве главного тренера.

Дино Дзофф / Фото sportmob.com

Следующим в 1992-м оказался Мишель Платини, который в 1984 году выводил на поле партнеров по сборной Франции с повязкой на руке. Прошло восемь лет и Англию на Евро привез Кевин Киган – в 1980-м он пребывал в статусе капитана команды.

Евро-2004 стало особым соревнованием из-за наличия сразу трех таких наставников: Дино Дзофф (капитан сборной Италии в 1980 году), Мортен Ольсен (капитан сборной Дании в 1984 году), Руди Феллер (капитан сборной Германии в 1992 году).

В 2000-м Дидье Дешаму удалось выиграть чемпионат Европы в качестве капитана, а в 2016 году он возглавлял сборную Франции на домашнем турнире.

Капитаны-украинцы

Первый нашим земляком, который был капитаном сборной на Евро, стал Алексей Михайличенко. В 1992 году на турнире выступала гибридная сборная СНГ, а игрок Рейнджерс выполнял особую роль.

На домашнем Евро-2012, который оказался премьерным для нашей национальной команды, футболистов в сине-желтых футболках на поле выводили два капитана. В первых двух встречах со Швецией и Францией в таком статусе находился Андрей Шевченко. На заключительный матч группового этапа против Англии украинцев с повязкой вывел Анатолий Тимощук.

Андрей Шевченко / Фото dpa

Номинально именно Тимощук считался капитаном сборной Украины на следующем турнире, однако сыграл только в последнем поединке против поляков, выйдя на замену. В тот день капитаном "сине-желтых" был Руслан Ротань. В первых двух турах групповой стадии против Германии и Северной Ирландии с капитанской повязкой выходил Вячеслав Шевчук.