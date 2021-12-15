В новейшей истории Челси существует определенная дата, которая служит отправной точкой, делящей существование лондонцев на "до" и "после". 2 июля 2003-го клуб был приобретен российским миллиардером Романом Абрамовичем, что повлекло за собой огромные инвестиции и повышенное внимание общественности к новому проекту. Однако и до этой даты Челси мог похвастаться выдающимися достижениями, особенной историей и симпатичной командой.

В далеком 1896-м футбольный энтузиаст и бизнесмен Генри Мирс и его брат Джозеф приобрели стадион "Стэмфорд Бридж" в Фулхеме, в западном Лондоне. Сделали они это с намерением проводить там футбольные матчи. Переговоры с местным клубом Фулхэм об аренде арены завершились провалом, поэтому Генри Мирс отчаялся в своей идее и решил продать земельный участок железнодорожной компании, которая бы использовала его в качестве угольного склада.

Благодаря случаю Генри рассказал о своей идее коллеге Фреду Паркеру, а тот дал дельный совет. Никакого угля – с мечтой прощаться нельзя и следует создать собственный футбольный клуб. Мирс так и поступил. Официальной датой создания Челси принято считать 10 марта 1905 года. Случилось это в пабе "The Rising Sun". Поскольку на тот момент уже существовал клуб под названием "Фулхэм", создатели решили использовать нейминг округа Челси. Именно это название предпочли ФК Лондон, ФК Кенсингтон и ФК Стемфорд Бридж.

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Первый серьезный успех к лондонцам пришел спустя полвека. После серии неудач в полуфиналах (пять поражений в шаге от трофея) и проигранного финала в 1915-м, новую главу в истории клуба написал тренер Тед Дрейк. Успешные результаты стали следствием коренных изменений в структуре клуба. Фактически это были первые проявления профессионализма и отказа от любительства.

Дрейк был назначен на должность в 1952-м. Ранее Тед выступал за сборную Англии и считался легендой Арсенала. Новый тренер усовершенствовал тренировочный режим, в частности, ввел игру с мячом на тренировках, что в то время было редкой практикой в ​​Англии. Кроме того, по инициативе нового тренера расширили скаутскую систему и отказались от спонтанных трансферов. Более того, Дрейк стал одним из инициаторов смены клубного логотипа – "пенсионера" ​​сместил "лев".

Тед Дрейк (слева) и журналист Дензил Батчелор / фото Челси

Новаторские методы заработали не сразу (команда даже балансировала на грани вылета), однако в сезоне 1954/1955 Челси стал самым сильным клубом Англии. Настоящей звездой команды был Рой Бентли, отличившийся 21 голом (легендарный форвард прожил 93 года и скончался в 2018-м). Только бюрократические препятствия помешали Челси дебютировать в премьерном розыгрыше Кубка европейских чемпионов.

Вторая часть эры Дрейка запомнилась активным привлечением молодежи и собирательным образом под названием "утята Дрейка". Лидером тогдашнего Челси оставался Джимми Гривз, который в 1961-м перебрался в Милан.

Томми Догерти / фото из открытых источников

Дело Дрейка продолжил его преемник Томми Догерти. Вместе с тем клуб лихорадило, следствием чего стал вылет в низший дивизион (новый коуч принял команду, которая уже находилась на дне). Хотя ту эпоху нельзя считать провальной. Вскоре "бриллианты Догерти" (еще одно прозвище подопечных нового тренера) выиграли Кубок лиги.

Очередной успех к лондонцам пришел в 1970-м, когда команда завоевала Кубок Англии. А уже в следующем году на "Стэмфорд Бридж" привезли первый евротрофей – Кубок обладателей кубков. В финале Челси оказался сильнее мадридского Реала (один из решающих голов записал в актив легендарный Питер Осгуд).

Игроки Челси с первым европейским трофеем / фото Челси

Упадок в период 70-х часто связывается с со сменой поколений и экономическими факторами. Клуб взялся модернизировать домашний стадион, впрочем это повлекло за собой финансовые проблемы (ощущались последствия и мирового финансового кризиса 1973-го). Челси снова вылетел во второй дивизион. А в 1982-м завершилось, казалось, вечное управление семьи Мирсов – новым владельцем Челси стал Кен Бейтс.

В скором времени формировать команду начал тренер Джон Нил. В 1984 году Челси вернулся в элиту английского футбола, хотя стабильности не достиг и через три года скатился вниз. Позже произошел очередной подъем в 1989-м и получение статуса середняка новой Премьер-Лиги до середины 90-х.

Кен Бейтс вместе с игроками празднует возвращение Челси в элитный дивизион / фото Челси

Расцвет "синих" в конце тысячелетия связывают с термином "итальянское возрождение". Вы точно помните эти имена: Джанлука Виалли, Джанфранко Дзола, Роберто Ди Маттео, Франк Лебеф, Густаво Пойет, Торе-Андре Фло. Команда под руководством Руда Гуллита, а затем и Виалли привлекала яркими личностями и взрывным футболом. Челси завоевал статус кубковой команды благодаря победам в Кубке Англии и Кубке лиги.

Команда Виалли за период, который длился чуть больше месяца, взяла два трофея (и это после 27-летнего затишья). К внутренним победам лондонцы добавили предпоследний в истории Кубок обладателей кубков. А в конце августа 1998-го Челси шокировал очередной громкой победой – над Реалом в Суперкубке УЕФА, что позволило лондонцам завоевать третий трофей за пять месяцев.

Гуллит и Виалии / фото Челси

Мы хотели победить, – вспоминал капитан команды Деннис Уайз. – Это единственный способ заглушить разговоры о чудесном Челси 70-х. Нам постоянно ставят в пример ту команду, а я хочу подняться за Кубком по лестнице "Уэмбли" и сказать: "Хорошо, а теперь поговорим о 90-х".

К сожалению, семейная атмосфера победоносного Челси была быстро разрушена. Большинство игроков связывали это с изменениями в характере Виалли. Все это завершилось назначением очередного итальянского менеджера – Клаудио Раньери. Вскоре начались финансовые проблемы у Кена Бейтса. Несмотря на это, Челси вернулся в Лигу чемпионов, а потом перешел в новые руки. Великая эпоха подошла к концу.