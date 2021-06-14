Сборная Шотландии вернулась на крупные турниры после 23 лет отсутствия. За долгие скитания в статусе футбольного джорнимена УЕФА наградил скоттов, подарив им матчи в Глазго на легендарном Хэмпден Парк – правда, группа у них оказалась сложной. На первые две позиции претендуют Англия и Хорватия, поэтому для сохранения шансов на плей-офф подопечным Стива Кларка необходимо было побеждать Чехию. За всё время выступлений на ЧЕ и ЧМ шотландцы никогда не выходили из группы, но сейчас выпал уникальный шанс переписать историю – достаточно только попасть в список четырёх лучших команд с третьего места.

У гостей были личные счёты с "тартановой армией" и конкретно с Глазго – команда дважды проиграла островитянам в Лиге наций, хотя одно из поражений произошло на фоне вспышки коронавируса. При этом гостям не мог помочь Ондржей Кудела, которого дисквалифицировали за расизм без доказательств, опираясь исключительно на слова Глена Камара – опорника местного Рейнджерс. В конце концов, и в плей-офф чехам очень хотелось, ведь у них подобрался очень симпатичный коллектив.

Избежать кадровых потерь обеим командам не удалось. У Шотландии прямо перед матчем выпал Тирни, который получил небольшое повреждение. Чехия же на днях потеряла голкипера Павленку, у которого не прекращались боли в спине – впрочем, основным вратарем всё равно был Вацлик. Он и вышел в основе. В целом, стартовые составы не удивили, хотя британские СМИ ожидали острие атаки Адамса, а не Кристи.

Первый тайм встречи назвать ярким трудно. Команды поочередно владели инициативой, но мяч на газоне вообще не держался – футболисты держали его там только для того, чтобы запустить подачу. Показательной была статистика Дайкса, совершившего 8 верховых единоборств ещё до 18-й минуты встречи. Игроки не сомневались в своей тактике, хотя единственные два момента в первой половине тайма произошли после быстрых атак низом: на 16-й минуте Шик мощно выстрелил в ближний угол, замкнув прострел от Янкто (Маршалл спас скоттов), а на 18-й Дайкс ответил замыканием фланговой передачи от Робертсона – мимо левоай штанги!

Матч был равным. Чувствовалось, что все будет зависеть от реализации одного-двух моментов. Шотландцы упустили свой шанс на 31-й, когда Кристи запустил передачу на линию штрафной под удар Робертсону в девятку. Вацлик спас гостей, а те на 42-й минуте наказали соперника за расточительность: Дарида, подхватив мяч на правом фланге после углового, дождался рывка от Цоуфала и запустил передачу ему на ход, а Томаш исполнил подачу на Шика – Патрик замкнул её ударом головой. Точно в дальний угол! 0: 1! Именно с этим счётом команды и отправились на перерыв.

Начало второго тайма оказалось полной противоположностью первого. Чехия уже через минуту после возобновления игры напугала скоттов мощным выстрелом Дариды метров с 20-ти под левую штунгу, однако Маршалл парировал – впрочем, почти сразу доставать корвалол пришлось и гостям. На 48-й минуте неудачный вынос от Вацлика завершился скидкой под удар Хендри в перекладину, а на 49-й голкипер исправился, выбив мяч после неудачной срезки Каласа себе за спину.

Шотландия после этих эпизодов не останавливалась, зарабатывая стандарты и втягиваясь на треть поля чехов. Казалось, что сейчас хозяева дожмут, но на 52-й минуте "тартановую армию" шокировали Голом года. Шик, получив мяч после отскока на своей половине, увидел высокую позицию Маршалла и решился на удар с центра поля – сфера полетела по высокой дуге, залетев в ворота! 0:2!

На 55-й минуте деморализованных шотландцев должен был добивать Масопуст, однако его мощный выстрел с левого угла штрафной пролетел над перекладиной. Очевидно, Лукаш пожалел о потерянном моменте, ведь после него Шотландия проснулась. И не просто проснулась, а прижала Чехию, запоров три убийственных голевых шанса: на 62-й минуте Дайкс получил скидку от Адамса на линию вратарской и пробил в Вацлика, на 66-й Томаш парировал удар Армстронга в ближний угол метров с восьми, а на 84-й Форрест, убрав двух защитников в штрафной, пробил в третьего. Кроме этих эпизодов, хозяева провели огромное количество опасных кроссов и скидок без завершения.

Под конец встречи давление шотландцев начало сбавлять обороты, а на 90-й минуте свежий Крменчик мог поставить точку, оказавшись прямо перед Маршаллом и пробив в дальний угол. Голкипер спас скоттов, однако спастись от поражения его партнёры не смогли.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Чехии со счетом 0:2. Подопечные Ярослава Шилгавы набрали три очка и возглавили группу D, опередив Англию благодаря большему количеству забитых голов.