Британские футбольные баталии имеют очень длинную и интересную историю. Родина любимой игры миллионов подарила летописям интересные голы, ожесточенные противостояния и истории, каждая из которых заслуживает внимания футбольной общественности.

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Одной из таких историй стала борьба между Лидсом и Селтиком за выход в финал Кубка европейских чемпионов 1970 года. Первое в истории противостояния лучших команд Англии и Шотландии стало событием, к которому было приковано внимание всего мира, ведь победитель пары получал звание лучшей команды Великобритании. Игроки Селтика и Лидса были готовы умереть на поле, но все-таки завоевать желаемый титул. 1 и 15 мая стали датами, которые должны были определить "короля британского футбола".

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Теоретически фаворитом считали Селтик, который имел больший опыт еврокубковых противостояний. Лидс Дона Реви был перспективным проектом, который только набирал обороты, а шотландский гранд во главе с Джоком Стейном из года в год побеждал на внутренней арене и завоевал Кубок чемпионов тремя годами ранее. Но перед такими матчами цифры мало что значат, ведь мотивация игроков зашкаливает.

Кроме того, путь в полуфинал у Селтика был нелегким, поэтому "кельты" потратили много сил, а вот Лидсу приходилось разбираться с менее сложными соперниками. Шансы выравнивала борьба на внутренних аренах: Селтик уже стал чемпионом, а Лидс отчаянно боролся за вершину. Врач команды сообщил Реви, что 6 игроков основного состава на грани физического и психологического срыва, но мечта Дона о требле была сильнее.

Первый матч проходил в Англии. Боссы Лидса решили заработать на ажиотаже и подняли цены на билеты. Фанатам это не понравилось – на игру пришло 46 с половиной тысяч, хотя за игрой в четвертьфинале против бельгийского Стандарда с трибун наблюдали 48 тысяч 775 болельщиков.

У Лидса было несколько шотландских игроков, среди которых и капитан Билл Бремнер. Он очень верил в знаки, чем воспользовался тренер "кельтов" Джок Стейн. Перед игрой он подошел поздороваться с футболистом и сказал: "Боже, как же вы истощены, вам будет крайне нелегко. Ну, удачи". Это сыграло свою роль – Бремнер прекрасно знал об усталости его партнеров, поэтому потерял уверенность в силах Лидса.

Это проявилось уже на 30-й секунде матча – молодой Конелли воспользовался ошибкой защитника и забил гол. Лидс выдал худший матч в сезоне, Билли Бремнер получил сотрясение мозга и покинул поле, а Дон Реви только удивлялся, как его ребята при такой игре пропустили лишь один гол. Ему нужно было придумать новый план – на "Селтик Парк" такая игра станет приговором.

Перед поездкой в Шотландию Реви пообещал ребятам премию в размере своей годовой зарплаты за победу над Селтиком. Джок Стейн поставил ставку на фанатов – по его требованию игру перенесли на "Хэмпден-Парк", который вместил 136 505 зрителей, что стало абсолютным рекордом европейских турниров всех времен, и остается им по сей день.

Впрочем, более чем стотысячная толпа загудела и засвистела, когда Билли Бремнер в желании реабилитироваться за первый матч зарядил пушку с 30-ти метров и открыл счет в игре. Реви заволновался – все идет хорошо, Лидс может победить. Еще до перерыва "павлины" должны были забивать еще, но Гарет Спрейк тащил все.

Перерыв изменил все. Стейн и фанаты зарядили своих игроков, которые просто-таки понеслись вперед, а Лидс не удержал темп, который сам же и задал. Джон Хьюз сравнял счет, переведя Селтик в более удобное положение. Теперь Лидсу надо было идти вперед и забивать. Поспешность привела к ошибкам, одна из которых заставила трибуны "Хэмпден-Парк" сорваться в экстазе – Бобби Мердок поставил точку в противостоянии.

В финале Селтик проиграл Фейенорду в дополнительное время после 1:1 в основные 90 минут, но даже финал Кубка европейских чемпионов не имел такого значения, как большая битва за титул сильнейшей команды Великобритании.