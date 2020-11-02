Зюле захворів на коронавірус – Баварія втратила захисника на Лігу чемпіонів
Захисник Баварії Ніклас Зюле вже опинився на самоізоляції через COVID-19.
Німець здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний твіттер Баварії.
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Зазначається, що Зюле залишився на карантині, а його сампочуття – задовільне. Таким чином, Ніклас пропустить матчі проти Зальцбурга в Лізі чемпіонів та Борусії Д у Бундеслізі. Також, Зюле ризикує не зіграти у поєдинку Ліги націй проти збірної України, зустріч запланована на 14 листопада.
До слова, захисник відіграв 9 матчів у складі Баварії у поточному сезоні, але не відзначався результативними діями.
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