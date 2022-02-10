Гроші були не єдиною причиною відходу Нікласа Зюле з Баварії.

Після різдвяної відпустки вага оборонця Баварії Нікласа Зюле становила 104 кг, хоча у клубі для гравця встановили максимум у 100 кг, повідомляє Bayern & Germany з посиланням на Kicker.

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Боси німецького гранда були розчаровані халатним відношенням до справи 26-річного футболіста. Тому претензії Нікласа щодо підвищення зарплатні удвічі у клубі вважали необгрунтованими. За даними ЗМІ, захисник хотів отримувати 16 млн євро на рік за новим контрактом (нинішня зарплата гравця становить 8 млн).

Нагадаємо, Зюле вже оголосив, що влітку покине Баварію і приєднається до Борусії Д.

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