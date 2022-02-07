Контракт 26-річного німця з Баварією завершується влітку. Сторони не домовились про підписання нового і Олівер Кан, голова правління клубу, вже підтвердив майбутній відхід гравця.

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Ситуацією скористалась Борусія Дортмунд, яка вже повністю узгодила із Зюле трансфер, інформує Frankfurter Rundschau. Через кілька хвилин офіційний сайт "джмелів" теж підтвердив перехід гравця збірної Німеччини на правах вільного агента. Угода набере чинності 1 липня і розрахована на 4 роки.

Нагадаємо, у 2017-му Баварія заплатила Хоффенхайму 20 млн євро за Нікласа. У червоній футболці Зюле провів 159 матчів, з яких 26 – у нинішньому сезоні.

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