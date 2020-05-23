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"З'явився свій стиль": Левченко – про майбутнє тренерського штабу збірної України

15:45 113 Читать на русском
"З'явився свій стиль": Левченко – про майбутнє тренерського штабу збірної України
Андрій Шевченко (зліва) зі своїм тренерським штабом / Фото з відкритих джерел

Колишній півзахисник збірної України, а нині телеексперт Євген Левченко, пояснив важливість Андрія Шевченка та його помічників для національної збірної.

"Контракт на два з половиною роки з Андрієм Шевченком – це великий кредит довіри. Думаю, правильний кредит довіри. Сподіваюсь, всі тренери продовжать угоди. Відверто кажучи, думаю, що роль помічників Шевченка у команді доволі значна. Тассотті і Малдера – люди, які стоять пліч-о-пліч з Андрієм Шевченком. У цій збірній вони відіграють ключову роль.

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Ми цього давно чекали – у нас з'явився свій стиль. Навіть якщо подивитися на матчі з Португалією та Сербією, було видно, що тактика відіграє величезну роль. Найважливіше – всі футболісти розуміють, що їм розповідають, розжовують тренери.

Амбіції Андрія Шевченка не перебувають в площині довічної роботи зі збірною України. Після певних успіхів я бачу його на чолі європейського клубу. Є Мілан, який чекає, коли він дозріє. Андрій Шевченко і люди, які працюють з ним, після певного етапу покинуть збірну", – сказав Левченко у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, нинішня угода Андрія Шевченка закінчується в липні 2020 року, вона була підписана до запланованого завершення Євро-2020. Однак, через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік.

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