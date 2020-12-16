"Звучить, як жеребкування Ліги чемпіонів": Сульшер похвалив суперника Манчестер Юнайтед у плей-офф ЛЄ
Головний тренер МЮ Уне Гуннар Сульшер поділився своїми думками щодо двоматчевого протистояння з Реал Сосьєдадом в 1/16 ЛЄ.
"Звучить, як жеребкування Ліги чемпіонів. Ця команда безумовно тримає всіх у напрузі. Зараз вони лідирують в Ла Лізі, випереджаючи Атлетіко, Реал і Барселону. Я дивився їхні матчі кілька разів – це чудова команда. Вони стануть перевіркою для нас.
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Тоді ми провели ряд важких матчів. Ми не можемо думати про те, що жеребкування Ліги Європи вийшло для нас простим. Це як в Лізі чемпіонів – вони лідирують в Ла Лізі. Ми просто повинні зберігати концентрацію", – цитує Сульшера офіційний сайт МЮ.
Зауважимо, "червоні дияволи" проведуть перший поєдинок 1/16 проти Реал Сосьєдада на виїзді 18 лютого, а матч-відповідь – 25 числа.
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