"Звучить, як жеребкування Ліги чемпіонів. Ця команда безумовно тримає всіх у напрузі. Зараз вони лідирують в Ла Лізі, випереджаючи Атлетіко, Реал і Барселону. Я дивився їхні матчі кілька разів – це чудова команда. Вони стануть перевіркою для нас.

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Тоді ми провели ряд важких матчів. Ми не можемо думати про те, що жеребкування Ліги Європи вийшло для нас простим. Це як в Лізі чемпіонів – вони лідирують в Ла Лізі. Ми просто повинні зберігати концентрацію", – цитує Сульшера офіційний сайт МЮ.

Зауважимо, "червоні дияволи" проведуть перший поєдинок 1/16 проти Реал Сосьєдада на виїзді 18 лютого, а матч-відповідь – 25 числа.

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