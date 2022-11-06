Барселона впевнено перемогла Альмерію в матчі 13-го туру Ла Ліги, а Жерар Піке провів останній домашній поєдинок. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Барселона – Альмерія на "Футбол 24".

Барселона мала шанс вийти вперед на 7 хвилині, але Лєвандовскі примудрився не влучити в площину воріт після удару з пенальті.

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Забити вдалось аж на початку другого тайму: Бускетс зробив класну дальню передачу на фланг, де Дембеле прийняв м'яч, увійшов до штрафного та влучив у дальній кут. Френкі Де Йонг подвоїв перевагу на 62 хвилині, добивши м'яч у ворота.

Відзначимо і заміну Жерара Піке на 84 хвилині зустрічі – трибуни попрощались з легендарним захисником Барселони, який вирішив завершити кар'єру посеред сезону.

Таким чином, Барселона набрала 34 очки та очолила турнірну таблицю, Альмерія з 13 пунктами залишилась п'ятнадцятою.

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