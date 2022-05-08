Кельн вшанував пам'ять жертв російських загарбників перед матчем проти Вольфсбурга. Імена вбитих дітей звучали на стадіоні.

За два з половиною місяці повномасштабної війни Росія вбила понад 220 українських дітей. Кельн вирішив привернути увагу світу до путінського свавілля, влаштувавши зворушливу акцію.

Перед матчем з Вольфсбургом німецький клуб розмістив навколо поля більш ніж дві сотні іграшок – копії цапа Хеннеса (символу Кельна). Кожна іграшка – одна загибла дитина... Також на стадіоні згадували імена вбитих маленьких українців.

Кельн миттєво отримав винагороду за людяність. Попри поразку від Вольфсбурга, команда все одно гарантувала собі єврокубки на наступний сезон завдяки позитивним результатам у паралельних матчах.

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