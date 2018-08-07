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Зворотній відлік в АПЛ: топ-5 гравців, які можуть підірвати ринок та нестерпні 72 години для Луніна

18:07 1265 Читать на русском
Зворотній відлік в АПЛ: топ-5 гравців, які можуть підірвати ринок та нестерпні 72 години для Луніна
Погба хоче втекти подалі від Моурінью

9 серпня в АПЛ закривається літнє трансферне вікно. Головним протагоністом на ринку в найближчі 72 години обіцяє стати МЮ, однак українським фанам особливо цікавий "пульс" Челсі – Реал.

Тібо Куртуа

Голкіпер Челсі прагне перебратися в мадридський Реал та навіть не з'являється на тренування лондонської команди. Агент бельгійця в інтерв'ю Thes Sun відкрито заявив про намір свого клієнта змінити обстановку: "Я чітко пояснив Челсі, що Куртуа хоче в Мадрид, щоб бути ближчим до своєї сім'ї. Клуб має конкретну пропозицію, яку потрібно прийняти".

Відзначимо, що за ситуацією Куртуа пильно стежить український голкіпер Реала Андрій Лунін. Якщо бельгієць таки переїде в столицю Іспанії, то екс-голкіпера Зорі можуть відправити у оренду. До конкуренції з такими монстрами, як Куртуа та Кейлор, Андрій поки не готовий, начебто вважають у королівському клубі.

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Єррі Міна

Жозе Моурінью вже півліта бідкається, що Манчестер Юнайтед шкодує кошти на підписання нових гравців. І ось за три дні до закриття трансферного вікна в Англії "червоні дияволи" дуже близького підібрались до підписання захисника Барселони Єррі Міни. Каталонський клуб не розраховує на колумбійця, однак вимагає за нього пристойну суму – 40 млн євро. МЮ вже підготував для Міни котракт зірки першої величини із зарплатою 8,5 млн євро у рік. Тепер манкуніанцям залишилось домовитись із клубом Бартомеу, який не має наміру зменшувати свої фінансові апетити. Евертон також ще сподівається переманити одного з найкращих оборонців ЧС-2018, але "іриски" не дотягують до заявленої Барсою ціни.

Жером Боатенг

Ще один цікавий варіант для Манчестер Юнайтед. За інформацією Bild, Баварія готова продати центрбека збірної Німеччини за 50 млн євро, а Юнайтед вважає 29-річного футболіста чудовою можливістю на трансферному ринку. Придбання Боатенга не залежить від трансферу Міни, це – дві різні угоди, переконують британські ЗМІ. Моурінью хотів би отримати пару оборонців з гарантією на майбутнє.

Поль Погба

Так, знову Манчестер. Французький хавбек має усі шанси стати головною трансферною бомбою літа серед людей. Кріштіану – трішки інший рівень, попри всю повагу до новоспеченого чемпіона світу. Погба хоче покинути Юнайтед через напружені стосунки з Жозе Моурінью, а його агент Міно Райола робить все можливе, щоб Поль опинився на Камп Ноу. Барса вже зробила першу пропозицію, яка не задовольнила МЮ, але перемовини тривають. Трансфер Погба може обійтись каталонцям у 115 млн євро. Ювентус також претендує на повернення своєї колишньої зірки, однак Турин для Погба – лише запасний аеродром.

Антоні Мартіаль

"У нього народилась дитина. Красивий та здоровий малюк. Але Мартіаль досі не повернувся в команду, хоча вже давно повинен був це зробити", – заявив Моурінью декілька днів тому. Стосунки між французьким вінгером та тренером МЮ настільки загострились, що повірити у їх майбутню співпрацю практично неможливо. Донедавна головними претендентом на Мартіаля вважався лондонський Челсі, однак в Німеччині заговорили про потенційний обмін на Роберта Лєвандовскі. Трансферна вартість француза оцінюється у 70 млн євро, але в умовах сучасного ринку його перехід може потягнути на цілу сотню.

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