Перед початком кампанії 2023/24 "вершковим" довелося швидко шукати голкіпера, оскільки Тібо Куртуа зазнав важкої травми. Реал взяв в оренду Кепу в Челсі.

Реал націлився на відкриття Євро-2024 – доведеться боротися з Ювентусом і представником АПЛ

Аррісабалага одразу став першим вибором Карло Анчелотті, а ось Андрій Лунін залишався на лаві та чекав свого шансу. Українець його отримав, зумівши витіснити Кепу з основного складу. Цей факт змусив задуматися керівництво Реала у доцільності викупати іспанця в Челсі. Очікувалося, що Лунін підпише новий контракт з клубом, а Аррісабалага повернеться до Лондона.

Утім, український голкіпер досі не продовжив свою угоду з "вершковими". Андрій має сумніви щодо свого перебування в Мадриді. У роздягальні по завершенні фіналу Ліги чемпіонів вважалося безсумнівним, що Лунін шукатиме зміну обстановки на наступний сезон. Ба більше, так думав навіть тренерський штаб на чолі з Карло Анчелотті, оскільки українець хоче місце у старті, а "вершкові" демонструють, що Куртуа залишиться першим номером.

У зв'язку з цим Реал готовий знову розглянути можливість працювати з Кепою. Про це повідомляє Madrid Zone з посиланням на Marca.

Нагадаємо, що за вершкових іспанський воротар зіграв у 20 матчах в сезоні 2023/24. Чинна угода Кепи з Челсі діє до 2025 року.

"Грузини показали одним піжонам": Судаков, Циганков, Довбик нікуди не переходять, пісенна нація, "найкраще покоління"