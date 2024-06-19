"По-перше, хочу привітати житомирян та всіх причетних до клубу з історичним жеребкуванням. Звісно, жеребкування було вдалим, бо нам, нарешті, вдалось дізнатись, хто буде суперником. Ми маємо з повагою ставитися до кожного колективу, який протягом сезону в чемпіонаті своєї країни доводив свою професійну придатність і отримував право змагатися на міжнародній арені.

Полісся й СК Дніпро-1 отримали перших суперників у єврокубках – результати жеребкування Ліги конференцій

Особливості та складнощі цього шляху можуть знати лише люди, які причетні до процесу. Тому з повагою ставимось до Олімпії і їхнього шляху, який привів їх до зустрічі з нами. Хто буде фаворитом? Залишимо це питання для незалежних аналітиків і фахівців. Результат будь-якого протистояння вирішує гра і наша готовність до кожного епізоду, кожної миттєвості на полі. Прогнози – це лише наша фантазія, аж поки вони не будуть підтверджені, або скасовані реальністю.

Як команда сприйняла суперника? Спокійно. Гравці зосередженні на своєму процесі. Наразі у нас насичений щоденний графік: багато інформації, вимогливі тренування з першого дня. Але є ясність і це добре, бо невизначеності в нашому житті й так вистачає.

Скільки часу буде для підготовки до матчів проти Олімпії? Все буде залежати від того, як швидко ми зробимо прогрес в адаптації до наших принципів гри. На цьому наразі весь фокус. Аналітична група вже почне свою ретельну підготовчу роботу, а ми повернемо нашу увагу до контексту суперника трохи згодом", – поділився Ашур в коментарі офіційному сайту Полісся.

Нагадаємо, житомиряни розпочнуть дебютний сезон у єврокубках протистоянням з Олімпією Любляна. Матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 25 липня та 1 серпня 2024 року.

Результати жеребкування Ліги чемпіонів 2024/25 – Динамо отримало першого суперника