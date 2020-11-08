У першому таймі команди ще намагалися грати у футбол. Шевченко відбив удар від власного партнера, а Різник відповів розкішним сейвом після пострілу Фаворова.

Зоря розписала нічию з Ворсклою у матчі з двома вилученнями

Зоря продовжила домінувати і в другій половині, допоки не підвів Дмитро Хомченовський. Ветеран луганців ледь не розтрощив коліно Кане і отримав заслужену червону картку. Ворскла мала чисельну перевагу недовго – через 10 хвилин Ребенку показали другу жовту. Місця на полі стало дуже багато, але до голів це не призвело.