Звірячий фол Хомченовського у відеоогляді матчу Зоря – Ворскла
8 листопада 23:54 - Читать на русском
Зоря та Ворскла розписали нульову нічию в рамках 9 туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу.
Павло Ребенок 69’
69’ Павло Ребенок
У першому таймі команди ще намагалися грати у футбол. Шевченко відбив удар від власного партнера, а Різник відповів розкішним сейвом після пострілу Фаворова.
Зоря розписала нічию з Ворсклою у матчі з двома вилученнями
Зоря продовжила домінувати і в другій половині, допоки не підвів Дмитро Хомченовський. Ветеран луганців ледь не розтрощив коліно Кане і отримав заслужену червону картку. Ворскла мала чисельну перевагу недовго – через 10 хвилин Ребенку показали другу жовту. Місця на полі стало дуже багато, але до голів це не призвело.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter