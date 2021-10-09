Регатас був змушений провести більшу частину матчу проти Ботафого у меншості через брутальний фол захисника Каетано.

Оборонець гостей на 31-й хвилині отримав пряму червону за фол проти Рафаеля Наварро.

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Каетано не встиг на м'яч у центрі поля і вирішив високо задертою прямою ногою зупинити опонента. Гравець Ботафого влучив прямісінько в щоку Наварро, який моторошно звалився на землю. Попри кровотечу, серйозної травми уникнути вдалося, а грубіян був справедливо покараний вилученням.

У більшості Ботафого забив два м'ячі та вирвався на другу сходинку бразильської Серії Б.

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