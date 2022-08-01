Звіряча жорстокість з Аргентини – футболіст підбіг ззаду і підло вдарив по голові жінку-арбітра
Рядовий матч аматорської ліги в Аргентині перетворився на свавілля.
Поєдинок між Гарменсе та Індепенденсією довелося зупинити достроково через напад на арбітра Далму Кортаді.
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Вибух спричинило банальне зіткнення в центрі поля. Гравці обох команд почали бурхливо сперечатися з рефері, а Крістіан Тіроне взагалі злетів з котушок. Представник Гарменсе ззаду налетів на Кортаді і вдарив кулаком по голові. На щастя, суддя швидко підвелася, але про продовження матчу не могло бути й мови.
Тіроне покидав поле у супроводі поліцейських. Неадекватному гравцю Гарменсе світить не лише тривала спортивна дискваліфікація, а й проблеми із законом.
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