Рядовий матч аматорської ліги в Аргентині перетворився на свавілля.

Поєдинок між Гарменсе та Індепенденсією довелося зупинити достроково через напад на арбітра Далму Кортаді.

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Вибух спричинило банальне зіткнення в центрі поля. Гравці обох команд почали бурхливо сперечатися з рефері, а Крістіан Тіроне взагалі злетів з котушок. Представник Гарменсе ззаду налетів на Кортаді і вдарив кулаком по голові. На щастя, суддя швидко підвелася, але про продовження матчу не могло бути й мови.

Cobarde agresión a una mujer árbitro de un futbolista en el partido de reserva Independencia ante Garmense, correspondiente a la Liga de Tres Arroyos.

*️⃣La víctima es Dalma Cortadi y el autor del hecho, Cristian Tirone. pic.twitter.com/a5wZT6QKLv — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 31, 2022

Тіроне покидав поле у супроводі поліцейських. Неадекватному гравцю Гарменсе світить не лише тривала спортивна дискваліфікація, а й проблеми із законом.

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