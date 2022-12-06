Вчора легендарний камерунець побив чоловіка, який надокучав йому біля стадіону після матчу ЧС-2022. Жертвою Семмі виявився алжирський блогер з ніком Sadouni SM, інформує Actu Cameroun.

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Ето'О фотографувався з фанатами, коли до нього підійшов незнайомець з камерою і почав щось гучно кричати. Свідки стверджують, що екс-зірка збірної Камеруну намагався ігнорувати "гостя", але той ніяк не заспокоювався. Зрештою Ето'О не витримав, вдаривши Sadouni SM ногою.

Алжирець нібито ображав президента камерунської Федерації футболу, пригадавши скандальний вихід на ЧС-2022. У фіналі відбору "Неприборкані леви" здолали саме збірну Алжиру з вирішальним голом на 120+4 хвилині матчу-відповіді. Sadouni SM вигукував, що Ето'О тоді підкупив головного арбітра Бакарі Гассама.

Блогер вже звернувся до поліції Катару і чекає покарання для зірки. Алжирець показав кілька синців, скаржиться на пошкодження щелепи, а також стверджує, що йому розбили камеру. Ето'О і Федерація футболу Камеруну поки ніяк не коментували скандал.

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