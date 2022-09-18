"Наш рейс (з Довбиком, – прим.) затримали на 2 години. Ми думали, що встигнемо на перше тренування, але так сталося...

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Ми вже повністю відновилися, переключились на збірну, готуємось на всі 100% до матчу з Шотландією. Нам потрібна лише перемога. А щодо насиченого графіку... Це наша робота, думаю це не буде проблемою, бо у клубах у нас зараз ігри через три дні – ми звикли.

Емоції зашкалюють, за збірну завжди приємно грати. Буду віддаватись на 100%. Шотландія і Вірменія будуть готуватися на нас як на лідерів групи, але вся боротьба ще попереду.

Не знаю, чому кажуть, що Ліга націй – недостатньо престижний турнір. Кожне змагання під егідою УЄФА і ФІФА – це високий рівень і честь там грати. Нам треба налаштуватись на 100%, віддати всі сили, битися за нашу країну, за наших людей, за ЗСУ. Дякуємо їм за те, що звільнили стільки територій. Їхні успіхи додають нам наснаги. Ми також буде намагатимемося подарувати їм гарний настрій", – сказав Піхальонок у коментарі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, збірна України у вересневому циклі проведе три матчі у Лізі націй – двічі зіграє проти збірної Шотландії (21 вересня – на виїзді, 27 вересня – вдома) та проти команди Вірменії (24 вересня).

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