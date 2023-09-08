"Добре, взагалі, що в нас зберігається футбол, що матчі проводяться і у Вищій лізі, і в Першій та Другій. Потрібно пережити цей складний час. Якщо це все зупиниться, то буде крах. Потрібно виховувати молодих футболістів. Для них зараз є всі шанси себе реалізувати, просто потрібно змінити свою ментальність і скоріше рухатися вперед.

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Поки що, наші клуби не можуть конкурувати з європейськими командами середнього класу. Тому, ми й маємо такі результати. Претензії до Луческу? В цьому немає нічого дивного – як тільки команда програє, то у всьому винен тренер. Проте, щоб показувати хороший результат, потрібно мати футболістів. В Шахтарі в Луческу були серйозні гравці – був результат. Все взаємозв'язано. Звільнення Луческу нічого не змінить", – поділився Маркевич у коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, що Динамо вже припинило участь у єврокубках, вперше за 18 років не пробившись до групового етапу одного з турнірів. У чемпіонаті кияни наразі треті, маючи в активі 6 очок після 3 зіграних матчів (в УПЛ вже провели 6 турів).

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