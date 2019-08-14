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"Звільнення Хацкевича – запізніле, але правильне рішення", – Франков

17:38 927 Читать на русском
"Звільнення Хацкевича – запізніле, але правильне рішення", – Франков
Артем Франков / 1927.kiev.ua

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков прокоментував відставку головного тренера Динамо Олександра Хацкевича.

5’ Віталій Буяльський
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Сімон Делі 38’
Персі Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоїс Опенда 90+6’
5’ Віталій Буяльський
38’ Сімон Делі
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
84’ Персі Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоїс Опенда

"Це надзвичайно запізніле, але правильне рішення керівництва клубу. Далі довіряти цьому тренерському штабу не було сенсу.

Хацкевич офіційно звільнений з Динамо – тренерський штаб також пішов у відставку

В першу чергу, потрібно звернути увагу на тренерів молодіжних команд клубу. Наприклад, на Юрія Мороза, який тренує команду U-21. Є також варіант з Юрієм Калітвінцевим – він досить успішний і володіє необхідним інтелектом для цієї роботи.

З іноземних фахівців я б порекомендував колишнього тренера Шальке Доменіко Тедеско або Жозе Мораіша, який тренував Карпати і показав вміння працювати з молоддю", – поділився Франков в коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Олександр Хацкевич був звільнений з посади головного тренера київського Динамо після вильоту "біло-синіх" з кваліфікації Ліги чемпіонів.

Хто стане новим тренером Динамо після того, як Хацкевича відправили у відставку – широкий список кандидатів

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Теги
Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Динамо - Брюгге Динамо Динамо Артем Франков Юрій Калітвінцев Юрій Калітвінцев Юрій Мороз Юрій Мороз Доменіко Тедеско Доменіко Тедеско Жозе Мануель Феррейра Мораіш Жозе Мануель Феррейра Мораіш
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