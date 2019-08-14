"Звільнення Хацкевича – запізніле, але правильне рішення", – Франков

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков прокоментував відставку головного тренера Динамо Олександра Хацкевича.

"Це надзвичайно запізніле, але правильне рішення керівництва клубу. Далі довіряти цьому тренерському штабу не було сенсу.

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В першу чергу, потрібно звернути увагу на тренерів молодіжних команд клубу. Наприклад, на Юрія Мороза, який тренує команду U-21. Є також варіант з Юрієм Калітвінцевим – він досить успішний і володіє необхідним інтелектом для цієї роботи.

З іноземних фахівців я б порекомендував колишнього тренера Шальке Доменіко Тедеско або Жозе Мораіша, який тренував Карпати і показав вміння працювати з молоддю", – поділився Франков в коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Олександр Хацкевич був звільнений з посади головного тренера київського Динамо після вильоту "біло-синіх" з кваліфікації Ліги чемпіонів.

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