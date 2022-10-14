Керівництво Динамо зверталося до Шахтаря, щоб перенести поєдинок 7-го туру УПЛ на 17 жовтня, або ж зіграти Класичне у Польщі. Однак згоди на це отримано не було, повідомляє ТаТоТаке.

Журналіст Ігор Циганик інформацію підтвердив, дещо доповнивши її.

"Шахтар не був у такій ситуації, як ми": Луческу пояснив, чому Динамо прагне перенести Класичне

"Всі мені будуть знову розказувати що я упереджено ставлюсь до Прем'єр ліги, але дивіться. Ми всі говоримо про повагу. Зараз Динамо та Шахтар підтримують одне одного в соцмережах, де тільки можна. Але Шахтар, знаючи, що йому грати два матчі проти Реала, звернувся до Львова, і їхній матч перенесли. Я вважаю що можна було б тоді переносити поєдинки Динамо і СК Дніпро-1, але вони не звернулися, сказали що будуть грати.

Наскільки я знаю, у Прем'єр лізі казали, що якщо учасник єврокубків просить перенести матч, то його переносять. Під час війни навіть необов'язкова згода суперника. Я чув цю розмову, в мене є свідки. Зараз Динамо звернулося з проханням перенести гру, але Шахтар і Прем'єр ліга не пішли назустріч.

Шахтар грав у вівторок, Динамо – в четвер, а матч – у неділю. Я сам проти переносів, але Шахтар сам першим зробив цей прецедент. Невже важко "респектнути"? Ви ж перші перенесли гру, перші почали це. А зараз, коли Динамо звертається, ваш головний, як ви кажете, друг поза футбольним полем і головний суперник на футбольному полі.

Ніхто навіть не пішов назустріч, бо зараз на перший план виходять очки і гроші зароблені. Звичайно, що зараз взяти "тепле" Динамо набагато простіше. Якщо ми так робимо, то давайте, не будемо говорити про якусь повагу один до одного. І не треба розказувати, що ми всіх підтримуємо.

Якщо все за правилами, то не переносьте гру з Львовом, не робіть прецедент. Бо якщо всі учасники єврокубків будуть переносити поєдинки, то ми чемпіонат до 26-го року не закінчимо", – сказав Циганик в ефірі Циганик Live.

Поєдинок Шахтар – Динамо стартує 16 жовтня о 17:00 на Арені Львів. Обидві команди зіграли в УПЛ по 5 матчів – "гірники" набрали 13 очок і посідають 2 місце, а кияни йдуть 8-ми, маючи 9 балів.

"То футбол, чоловіче, а не курник": Динамо йде на антирекорд, або Що робив Суркіс у своєму телефоні