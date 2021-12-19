"Я провів мало часу у Бенфіці. Гравцеві потрібна впевненість у своїх силах. Мені легко було адаптуватися через мову. Але через те, що у мене не було можливостей проявити себе, я вважав за краще знайти інший клуб.

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У Шахтарі мені допомагають бразильці. Звичайно, холодно, але адаптація була і справді швидкою. Я отримую ігровий час, є впевненість", – цитує вінгера "гірників" Gazeta Esportiva.

Нагадаємо, Педрінью не зміг заграти у Бенфіці й після першого ж сезону перебрався у Шахтар, де вже провів 19 матчів і став автором чотирьох голів і трьох асистів.

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